Regresan las emociones del tocho bandera en la Liga Flag Morelos

Después de una semana de descanso por el puente largo, este fin de semana volverán las emociones del tocho bandera dentro del torneo de Primavera 2023 de la Liga Flag Morelos, la cual juega su jornada 5 con actividad en seis canchas de Santo Domingo.

La liga tendrá la actividad de 51 partidos este domingo, en las categorías de Golden, Silver “A”, Silver “B”, Silver “C”, y Silver “D”.

Mientras que en varonil la actividad será en las categorías Golden, y Silver “A”, “B”, y “C”.

Cabe señalar que en la máxima categoría femenil, la Golden, después de las primeras cuatro jornadas celebradas la cima la tiene Wildcast College quien marcha con 3 victorias y un revés, superando por diferencia de puntos anotados a las escuadras de Bravos Football y Training Camp, que también tiene similar marca de partidos ganados y perdidos.

En la clasificación general le siguen Rotas con paso de 2 y 2, Panthers con 1-3, y en el fondo Wildcast Junior que va en blanco en victorias y con 4 derrotas acumuladas.

En la jornada 5 jugarán en el duelo del morbo, el líder contar el ultimo, Wildcast Collage vs Wildcast Junior pactado a las 13:30 horas en el campo 1; luego a las 14:25 Bravos Football se mide Panthers en la cancha 2, y a las 16:15 en el emparrillado 4, las Training Camp se enfrentan a Rotas.

Dentro de la Golden varonil, el mejor equipo hasta el momento es Pitbull, escuadra que marcha con paso de campeón al ganar sus primeros cuatro compromisos; atrás vienen Rockets y Trubu Mayas con marca de 3 ganados y 1 perdido; en cuarto sitio Vikings con paso de 2 y 2, empatado con Bravos Football, seguidos de Training Cam y Lions con 1-3, y en el sótano se encuentra Guapors sin despejar todavía con marcha de 0-4.

En la jornada 5, los punteros de Pitbulls saldrán por su quinto triunfo al hilo cuando se midan a Vikings en el campo 5 a las 16:15 horas.

Antes jugarán Lions vs Bravos Football a las 13:30 horas, Trubu Mayas vs Guapors a las 14:25, y Training Camp vs Rockets a las 15:20 horas; todos los juegos en el mismo campo 5 de Santo Domingo.





