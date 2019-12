Por la Libre

1.- Lo que es el fútbol, y la suerte también tiene precio. Cuando los escuadrones tienen en la suerte su principal sustento, cuando ésta desaparece, igual ellos, y va también para las personas, y lo pongo así porque el Atlético Zacatepec de la tercera, que también tiene extranjeros en su plantilla, en el malinchismo que no se puede ocultar porque lo traen en la piel, y como muestra está que para la escuadra de la liga de ascenso, su primer refuerzo es un fuereño, y no se habla de baja de jóvenes con esta característica, tuvo la gran oportunidad de adelantar en los cartones y su delantero, a dos pasos de la portería, disparó, pero sobre el portero que detuvo el impacto, y luego vino la goleada adversa en el orden de 6-2, con 2-0 en el lapso de arranque, y luego el 2-1 con un penal que sólo vio uno de los jueces de línea y el nazareno fue dócil y lo aceptó para el 2-1, concretado por el extranjero, Nikitya Lesnov, a quien no se le vieron cualidades como para el futuro, lo que sería un factor para llamarlo al circuito, pensando en el mañana para la categoría de la liga de ascenso, pero los Arana piensan diferente, para ellos, lo primero es que en sus filas haya extranjeros, cuando que en el país se tienen elementos de calidad superior, pero en gustos se rompen géneros, en preferencia, igual, y ahí tienen los resultados, el 11 está fuera de la lista de los finalistas en la tercera, y si siguen las goleadas, se acabó.

Para muchos, el triunfo sobre el Zacatepec Selva Cañera, en el ingenio, fue casualidad, y si no lo quieren creer, pregúntenlo a sus rivales que sólo esperan la revancha, y será en la cancha de La Perseverancia, en la tercera vuelta del evento, y si los morelenses fallan, ni hablar, habrá que reconocer que los del Atlético son superiores, aunque sí piden un arbitraje neutral, como el que se tuvo en el cotejo en el Agustín Coruco Díaz, y así se debe reconocer, el señor marcó un penal en favor de los del Atlético y fue inobjetable.

En los resultados de la semana, en tercera división, además de Águilas de la Universidad Autónoma de Guerrero 6-2 a Atlético Zacatepec, Zacatepec Selva Cañera 1-1 y 4-1 a los Camoteros del Puebla, en Jojutla; a los Chinelos de Yautepec se les obligó a jugar en el estadio de Zihuatanejo y se dio el 2-2 y 4-3 sobre las Iguanas de Zihuatanejo, aunque, ayer se tenía en la página 0-0, pero, bueno, es la tercera, donde el error es la constante.

Ramos Rizo tendrá que hacer un trabajo muy serio si es que quiere mejorar el circuito.

2.- En cuanto a la liga de ascenso, Atlético Zacatepec continuará con el entrenador que ya comprobó que no sabe resolver las cosas cuando se encuentra bajo presión, pero no sólo lo conservarán, sino que le entregarán los refuerzos que exija. Allá los Arana, tendrán mucho dinero para darlo a su timonel, amable, cierto, pero con limitaciones mil.

3.- Si los Arroceros de preparan adecuadamente, es un hecho que se podrá salir con bien y se calificará a las finales, pero no será sencillo, y es que los dineros escasean, no se tiene el apoyo de la afición, porque, si se tuviera, estaría en todos los encuentros en la tribuna, pero no es así, y entonces los gastos corren a cargo de la oficialidad que tiene tantas cosas que cubrir. Espero que en esta nueva aventura, se respalde al conjunto que será dirigido por Carlos González Balbuena y Ramón Figueroa, dos jóvenes talentosos que merecen el respaldo en todos los sentidos, y uno de ellos es el financiero, entiendan.

4.- El Monterrey terminó con el tercer lugar por los penales, después del 2-2 ante una de las escuadras árabes, y es todo lo que se puede dar. No fue goleado ante Liverpool, a la postre el campeón, pero se perdió 2-1 y cuenta.