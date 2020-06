Podría Atlético Zacatepec jugar en Morelia

En el equipo Cañeros del Atlético Zacatepec, la directiva que encabeza Víctor Arana sigue desmantelándolo y no va a tener jugadores para el próximo torneo en la Liga de Expansión, antes Liga de Ascenso; la directiva no ha dado la cara y al entrenador, Ricardo Valiño, no lo han podido firmar, ya que se dice que "quieren pagar sueldos para tortillas duras". Mientras, los jugadores que se han ido son Alejandro Duarte, Julián Cardozo, Rodrigo Cuba, Edson Castillo, Iván Moreno, Facundo Taborda, el goleador Gustavo Ramírez, Ervín Trejo, Lucas Trejo, Jeovani Hernández, Oswaldo León, Edson Torres, Kevin Magaña y Adrián Goransch, también están personal administrativo, cuerpo técnico y el jefe de prensa, Daniel Santos.

A esto se le puede sumar el rumor de que el equipo se va a Morelia, ya que se trasladarán a jugar a la plaza del estadio Morelos, aunque nadie dice nada pero los aficionados están muy molestos porque con la liga de expansión no habrá ascenso.

Este rumor surgió porque ya le entregaron a José Luis Higuera las instalaciones del estadio Morelos, que nuevamente queda en comodato al Gobierno del estado, lo que tendrá que confirmarse hasta este viernes que se haga la junta de presidentes de la nueva liga.

Dicho rumor corrió como reguero de pólvora por fuentes fidedignas y de buen crédito, aunque hasta el momento nadie lo ha querido afirmar.

Los aficionados están decepcionados ya que la directiva fue uno de los que votaron para la desaparición de dicha liga, pero es posible que se tomara esta decisión porque ven que la afición no asistirá y a los últimos partidos ingresaban de tres a tres mil 500 aficionados.

También es posible que se den algunos cambios como el de la franquicia que estaba congelada en Oaxaca, que es la del proyecto Tecamachalco, de la familia San Román, que se va a Irapuato; otro más es la franquicia de Tampico.

El estadio Agustín Coruco Díaz fue inaugurado el 28 de agosto de 2014 con un buen espectáculo de juegos pirotécnicos y con el juego ante Chivas, donde estuvo Jorge Vergara y otras personalidades del futbol. De ser cierto este rumor, quedarán tirados más de 563 millones de pesos que costó su construcción, con un foro de unos 24 mil 750 aficionados.

