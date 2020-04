Coronavirus tumba sueño de los Cañeros del Zacatepec

Hasta antes de las declaraciones del presidente de la Liga de Ascenso MX Enrique Bonilla, que este día dio por medio de una video-conferencia donde prácticamente ratifica el no ascenso y el no descenso por los próximos 5 años, y que esto pasará a una “Liga de Desarrollo”, como se dijo en la pasada junta pero que faltaba que ratificar y este día lo hicieron virtualmente, lo que pone en seria preocupación al plantel de los Cañeros del Zacatepec que ha creado una gran incertidumbre, aunque se filtró por ahí, que confían en que la directiva les seguirá respondiendo, ya que nadie está autorizado para dar declaraciones y menos hoy que no saben ni que va a pasar.

Ahora ya es oficial, el Ascenso MX dejará de existir como tal para dar inicio a una "Liga de Desarrollo", informó Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX a través de una videoconferencia. Bonilla señaló, que la división de plata del futbol mexicano no solo se ha quedado estancada en los últimos años y puso como ejemplo la asistencia a los estadios, adeudos de los clubes y que los 12 equipos no cumplen con los requisitos para ascender.

Entre las medidas tomadas por los dueños se encuentran: eliminar el ascenso y descenso de la Liga MX por las próximas cinco temporadas (cinco años), además de que el Ascenso MX pasará a ser una Liga de Desarrollo, cuyo principal objetivo será ser un semillero de jugadores.

Esta medida también provocará la eliminación de la regla de menores en la Liga MX a partir de la temporada 2020-2021. Sobre la Liga de Desarrollo Bonilla agregó que en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre la Liga de Desarrollo, pero mientras tanto reveló algunas medidas económicas que se aplicarán a favor de la misma.

Entre dichas medidas se encuentra repartir 60 millones de pesos en partes iguales a los 12 equipos del ya extinto Ascenso MX, a los que además se les hará entrega de un "fondo de contingencia" (del que se descontarán adeudos).

Asimismo, se hará entrega de 240 millones de pesos anuales por temporada, lo que equivales a 20 millones por cada equipo. También se instaurará una especie de 'Fair Play' financiero en la que los clubes no deberán tener gastos superiores a sus ingresos.

"Esto permitirá que ningún jugador de ahora en adelante se quede sin cobrar cuando les corresponda”, señaló el presidente de la Liga MX. Al final, en la primera y única junta acordaron cerrar filas una vez que la mayoría decidió por cambiar formato; todos de acuerdo en aportar para fortalecer al futbol mexicano

-Un grupo estudiará lo mejor para el reglamento en la Liga de Expansión. El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, agregó´ y confirmó, que desaparecerá el Ascenso MX, por la crisis económica que vive el mundo tras la pandemia del coronavirus Covid-19.

“Se convocó a una asamblea que estableció el rescate de los equipo de Ascenso MX y para ello se acordó que se crearán mesas de trabajo en las que participaran los involucrados con un proyecto de trabajo con un calendario de objetivos”, indicó Bonilla en una videoconferencia.

Bonilla informó que se llegó a un acuerdo de eliminar el descenso y ascenso en tanto se consolida el proyecto de la nueva Liga, por al menos cinco años. Además, señaló que se dio por terminado la temporada 2020-2021 del Ascenso MX, sin campeón.

“Se entregarán 60 millones de pesos a los 12 clubes, además de les hará entrega del fondo de contingencia, descontando adeudos en controversias y todo lo que tengan vigente. También se destinarán 240 millones de pesos anuales por cinco temporadas, 20 millones de pesos anuales por club”, informó Bonilla con la intención de hacer frente a la crisis económica, pero también, a todos los clubes se les hará auditoría permanente.

Mientras tanto los jugadores siguen concentrados y algunos entrenan en sus casas, nadie está autorizado para dar entrevistas a los medios, pero fuentes de buen crédito señalaron que están pagados, hasta se los adelantaron y están por pagar abril, por lo que todo estaba normal, solo que llegó la preocupación después de la conferencia video del presidente de la liga Enrique Bonilla que ratifica lo que dijo la semana pasada, solo están esperando a ver que les dice el presidente del equipo Zacatepec Víctor Arana.

Están esperando los jugadores la reunión con la directiva, pues la nueva liga no dice sobre las edades, por lo que se cree que algunos contratos ya no serán posible renovarlos, además se dijo que ningún equipo puede obtener la certificación, aunque aquí el mayor problema que hay es el estacionamiento que aunque no esté el mercado no cumple con las medidas establecidas, pero lo que circula más es que las entradas son muy pobres de entre 3 a 3 mil 500 aficionados por partido, aunque hay Una cosa grave que el estadio está mal colocado ante los reglamentos de la FIFA, pero dentro de la importancia para la Federación Mexicana de Fútbol rama de Ascenso, que Zacatepec no es redituable y que a ellos no les conviene, pero también que esto ya estaba en proyecto pero fue aligerado porque defienden al Atlas que ya no se salvaba del descenso, equipo que pertenece al Santos y a un grupo.

Ahora habrá que esperar a lo que la directiva diga, ya que por las edades muchos podrían salir del equipo y otros serían nuevos contratos, pero se asegura que el club cañero quiere mantener al mismo plantel, aunque después de la video-conferencia muchas cosas pueden cambiar, eso sí, lo que se asegura es que Zacatepec seguirá jugando en el “Coruco” Díaz y que no se va, solo hay que esperar a que pase la contingencia.

El Club Atlético Zacatepec señaló por medio de su directiva, que la realidad del futbol mexicano y del país obligó a la Liga a proponer cambios sustanciales en beneficio del futbol, fortalecer los proyectos de forma económica y evitar el desempleo, con el objetivo de generar estructuras sólidas.

Desde nuestra llegada a Morelos, el compromiso fue buscar el ascenso a Primera División. Por eso, se invirtió en un proyecto a largo plazo en que se reforzaron esquemas administrativos y financieros, así como la creación de un equipo competitivo con estructura en el área deportiva, añadido a todas las mejoras al Estadio Agustín “Coruco” Díaz, en el que Zacatepec llegó a una final tras varias décadas de ausencia.

Para contribuir al desarrollo del fútbol mexicano, trabajamos con la Liga BBVA MX en las propuestas que nos ayudarán a alcanzar nuestros objetivos. Con los cambios se fortalecerá el desarrollo del deporte y así brindarle a los aficionados un mejor espectáculo.

Al final señalan: "Esto no indica que estemos de acuerdo en la abolición del descenso y ascenso, pues priorizamos la alta competencia. La decisión se tomó al ser informados que ninguno de los 12 clubes pertenecientes a esta división obtuvo la certificación y por ende, la posibilidad de competir por el tan anhelado ascenso. Sin embargo, el objetivo está intacto. Desde nuestra llegada a Zacatepec, lo único que hemos buscado es regresar a los “Cañeros” al lugar que les corresponde en el fútbol mexicano y no descansaremos hasta lograrlo".