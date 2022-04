Paty Valle regresa con tres oros y una plata de Berlín

Tres medallas de oro y una plata, fue la cosecha que obtuvo la sirena morelense Patricia Valle Benítez, quien se dijo contenta tras su actuación en la Serie Mundial de Para natación de Berlín 2022.

Con los resultados, la multimedallista paraolímpica aseguró su lugar en el campeonato mundial que se realizará en Madeiras, Portugal en el mes de junio.

“¡Finalmente llegó!”, exclamó al referirse a la conquista de las preseas luego de que en los primeros días de la competencia en aguas alemanas se había ido en blanco, clasificando a finales, pero sin lograr meterse entre los mejores tiempos.

Las medallas doradas las consiguió en los 100 metros pecho, 100 metros libres y 50 metros libres, mientras que la plata se la colgó en 50 metros pecho.

“Estaba preocupada porque no había conseguido ninguna medalla, pero me dieron los resultados y afortunadamente conseguimos tres oros y una plata; me voy muy contenta porque mis marcas las estoy mejorando, todavía no llego donde queremos estar, nos falta mucho, honestamente no se si lo logre, porque cada vez veo mas complicado ya que la fuerza de mi hombro no es la misma, pero la idea es terminar en el mundial lo mejor que se pueda”.

La entrevistada indicó que una de las señales que tendrá muy en cuenta para pensar en el retiro de las albercas al menos en la alta competencia, es el no alcanzar sus mejores marcas debido a las complicaciones que le ha dejado la operación que sufrió en un hombro a finales del 2020 con la ruptura del tendón infraespinozo.

“Hasta el último evento siempre bajé marcas, pero a partir de Tokio ya no porque estaba recién operada, pero si ahora en el mundial no logro ya llegar a esas marcas que tenía o mejorar, definitivamente será una buena señal para el retiro; además me está costando muchísimo, este duelo ya lo prolongué muchísimo, y me está costando dejar algo que me apasiona, que me gusta, que me llena, y que me da vida, pero sé que lo tengo que hacer”.

La atleta junto al resto de la delegación mexicana que asistió a este evento en Europa, debió regresar a México este lunes, “sin embargo el vuelo en el que debíamos regresar se canceló; volábamos hoy y saldremos hasta este martes a las 8 de la mañana”, dijo en entrevista vía telefónica.

El retraso le impedirá cumplir con los planes que eran a su aterrizaje en México, estar en Cuernavaca; “pero no podré hacerlo, esto me cambió la idea y tendré que irme directo a Querétaro, seguiremos en preparación rumbo al mundial, habrá más campamentos de entrenamiento a los cuales seguramente no asistiré, hasta el último que es en mayo en Sierra Nevada, el 27 sino me equivoco”, concluyó.





