Sporting Canamy se queda sin partido amistoso contra el Atlante

El encuentro amistoso que se jugaría este sábado entre Sporting Canamy Oaxtepec y el Atlante, fue cancelado de último momento por el conjunto azulgrana, por lo que el equipo morelense se quedará sin jugar.

La escuadra de Oaxtepec había pactado un juego amistoso contra el Atlante de la Liga de Expansión para este fin de semana debido a la inactividad que tendrá en la Liga por la baja del equipo Yalmakan, rival a quien debía recibir el sábado en el estadio olímpico de Oaxtepec.

Sin embargo el partido, que serviría para tener ritmo de juego a los dirigidos por Francisco Tena Garduño, fue cancelado a escasos días de su celebración, afectando los planes de preparación del equipo ante la inactividad del torneo que tendrá dentro de la Serie “A”.

Y es que el partido de la jornada 20 ante la escuadra de la capital de Quintana Roo, no se jugará debido a que los del sureste del país se dieron de baja por problemas económicos, postergando su participación para la segunda vuelta del torneo, pero afectando la participación de los morelenses.

“Ante la baja de Yalmakan habíamos concertado un partido amistoso contra el Atlante para el sábado, ya estaba aceptado por ellos, pero este miércoles me dijeron que siempre no porque no se les iba a acomodar el tiempo con sus entrenamientos, entonces nos quedamos sin rival”, comentó el estratega Francisco Tena Garduño, quien en su lugar sostendrá un duelo interescuadras para el mismo día.

En la imagen el entrenador de Sporting Canamy Francisco Tena Garduño. / Sporting Canamy Oaxtepec

Jugaremos un interescuadras para no perder ritmo: Tena

“Hasta cierto punto nos cae bien porque el sábado vamos a jugar entre nosotros; armaremos dos equipos de 13 jugadores porque también nos hace falta agarrar ritmo de 90 minutos, ya que si jugamos un partido amistoso conta otro equipo, jugaríamos dos tiempos de 45 y no agarramos ritmo ni competencia, entonces nos va a venir bien jugar entre nosotros y estar listos para la siguiente semana donde enfrentaremos a Pioneros de Cancún”.

El menor de los Tena dijo que solo tiene dos bajas para el siguiente partido, uno por suspensión que será Isaac Aguilar, expulsado en el pasado partido contra Halcones en Zapopan estando en la banca, y el otro por lesión, el colombiano Denilson Romero que llegó como refuerzo y se tironeó en un entrenamiento, por lo que no ha podido debutar en la liga mexicana.

Así marchan en el torneo los de la zona oriente

La escuadra de Oaxtepec arrancó la segunda vuelta de la temporada 2023-2024 en el grupo 2 de la Liga Premier Serie “A”, con un milagroso empate el pasado fin de semana de visita en Zapopan ante los Halcones a 2 goles, partido que perdían al inicio del segundo tiempo por 2 a 0, pero que lograron rescatar con dos anotaciones muy rápidas conseguidas en solo dos minutos.

En la serie de penales por el punto extra, Sporting Canamy ganó por 3 a 0 con dos buenas atajadas del portero Héctor López para salir con dos puntos que lo colocaron en 21 en la posición 13, a 10 de distancia de zona de calificación.