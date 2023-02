Natalia Rodríguez gana el bronce en Elite del Nacional de Pista

La cuautlense Natalia Rodríguez Hernández obtuvo un histórico tercer lugar dentro de la prueba por puntos en la categoría Elite, rama femenil, del Campeonato Nacional de Pista 2023 que se realiza en el velódromo del CODE Jalisco en Guadalajara.

La atleta de 18 años junto con su hermano Daniel de 20, compiten desde el miércoles en diferentes pruebas dentro de la categoría mayor en busca de un lugar en los eventos internacionales de este año como son los Panamericanos y Centroamericanos en Chile y El Salvador respectivamente.

La cuautlense, que en su primera prueba del miércoles, abrió con un séptimo lugar en la competencia de scratch, misma donde Daniel se ubicó en octavo dentro de la rama varonil.

Por la noche nuevamente Natalia salió a la pista en la capital tapatía para hacer historia tras finalizar en la tercera posición de la prueba por puntos, algo que no se había conseguido en la categoría de primera fuerza por un atleta de esta ciudad, resaltó su entrenador y padre, el triatleta Arturo Rodríguez Medina.

Las caras del triunfo

El entrenador, entre su alegría, dio a conocer que lamentablemente el ciclismo cuautlense, pese a los logros obtenidos, no han contado con el apoyo de las autoridades del deporte.

“Es triste que el INDEM nunca nos ha apoyado para un campeonato nacional de federación, ni de pista, ni de ruta; sí nos han apoyado en Nacionales Conade, de eso no hay queja, pero para este tipo de eventos en pista o ruta he pedido varias veces y nunca lo han hecho, mejor apoyaron al que fue presidente de la Asociación que llevó un equipo con puros foráneos a un nacional de ruta en Chihuahua y a nosotros siempre nos han hecho el feo; no se si por ser de Cuautla o a que se deba. Aquí todos los equipos que vienen los apoyan sus institutos del deporte y a nosotros no”, comentó desde Guadalajara a minutos de haber recibido la medalla de bronce su pupila e hija.

Desde 2019 que llegó de Quintana Roo donde trabajó un tiempo, dijo, “primero el entonces director Osiris (Pasos) muy cortante con nosotros, luego vino la pandemia pero en 2021 fuimos a los campeonatos nacionales y clasificamos en todo siempre en el top 10, todo lo pagamos nosotros, no nos dieron ni un quinto más que para Juegos Nacionales, ahí no hay nada que reprochar, pero nunca nos han apoyado. Para este evento en Guadalajara tenía que sacar cita con German Villa para dentro de 15 días, es triste que no vean más allá que la gente de Cuernavaca y los de Cuautla no valemos nada”, agregó.

Y puso el ejemplo que, en la reciente Clásica de Tres Marías, “nuestro equipo de Cuautla ganó todo, la Elite la ganamos, en la Sub 23 tercero, y en la juvenil, primero; ahí Natalia no le fue bien, quedó en noveno, pero fue bueno el nivel, le echó ganas, y ahí estamos los de Cuautla destacando”.





