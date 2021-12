Nadadores morelenses compiten en el maratón Acapulco 2021

Los equipos de natación morelenses del Revolución de Cuernavaca y el Complejo Acuático Emiliano Zapata (CAEZA) viajaron al internacional puerto de Acapulco, Guerrero, donde Jaime Lara Orihuela señaló que han contado con el apoyo de las autoridades deportivas para llevar a cabo los entrenamientos necesarios y realizar una buena presentación ambos clubes.

Cabe señalar, que también viaja con este equipo el nadador Paralímpico Diego Ménez quien fue doble medallista de oro en los pasados juegos Paranacionales, en esta ocasión lo hace en aguas abiertas.

Agregó Lara Orihuela, que con esta representación terminan el año 2021 con la seguridad que despedirán el año con nuevos triunfos para Morelos, ya que para esto se ha entrenado lo suficiente.

Jaime Lara se mostró agradecido por todas las facilidades que se le han otorgado en la preparación de estos atletas, pues menciona que los directores German Villa e Isacc Terrazas, trabajan en conjunto para lograr una población Morelense más sana por medio de la práctica Deportiva.

Son 26 competidores que estarán presentes en el 62 aniversario del maratón Acapulco 2021, compiten hoy sábado y mañana domingo 12 de diciembre, al mando del paralímpico en Sydney 2000 Jaime Lara.

Los tritones morelenses que participarán el día sábado en la prueba de 1 km y el domingo en la prueba de 5 km son: Zaira Montserrat sub máster, Ariel Jarillo máster D, RocÍo García máster, Noelis Valverde máster F, José Pérez máster G, Elías Maltrana 1ª. Fuerza, Miriam Madrid máster D, Edgar Vázquez máster A, Adriana Flores máster D, Camila Villegas 1ª. fuerza.

En la prueba de 1 km que se realizará el día sábado estarán presentes: Ana María Vargas máster I, María de los Ángeles máster H, Laura Cruz máster F, Cristian Lara Sub máster, Ana María González máster E, Fernando García máster J, Yareli Dirso máster C, Daniela Nájera infantil B, Dulce Moreno Juvenil A, Paola Sánchez máster A, Massiel Hernández Sub máster, María Muñoz máster F, Javier Salazar máster D, Adriana Flores máster E, Ana Belén juvenil C , Camila Villegas 1ª. Fuerza, Rafael segura 1ª. fuerza.

Todos estos alumnos entrenan en las instalaciones del parque Revolución y en el Complejo acuático CAEZA en horarios diferentes. Jaime Lara mencionó que viajaron al puerto de Acapulco este viernes, saliendo de las instalaciones de CAEZA .

