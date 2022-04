Morelos podría tener un equipo de la Liga de Expansión MX

La franquicia de los Coyotes de Tlaxcala de la Liga Premier posiblemente puedan arribar al estadio Agustín Coruco Díaz de la Selva Cañera de Zacatepec, aunque no hay nada concretado pero cuanto ya se tenga algo convocaré a una rueda de prensa, dijo Cuauhtémoc Blanco Bravo Gobernador del estado de Morelos.

“Todavía no sabemos si se va a traer al equipo, estamos a la espera tanto de los Alebrijes de Oaxaca como de los Coyotes de Tlaxcala, estamos a la espera, hay muchos rumores pero esperamos tener algo en concreto en uno a dos meses, ahora que termine la liga”.

¿El dueño de la franquicia Rafael Torres quiere estadio certificado?

“Si, como te menciono el estadio “Coruco” Díaz da la solución aunque todavía no he tenido acercamiento, se que hubo intereses, pero vamos a ver que pasa más adelante, con Alebrijes estamos viendo porque todavía no termina el torneo, ellos quieren un estadio certificado, pero lo que he comentado también hay que hacer un convenio para que no se lo vuelvan a llevar porque es una injusticia que la gente futbolera de aquí de Morelos se entusiasma con el equipo que se traiga, y así que no se lo vuelvan a llevar”.

¿Cuándo sabremos que habrá equipo?

“Cuando tenga la reunión yo se los voy a comentar, ya que esté concretado todo porque hay que ver mucho, voy a informar en una rueda de prensa y se los voy a comentar que equipo vamos a traer a Morelos, aquí hay muchos futbolistas con un gran talento y tenemos que aprovecharlo para que salgan unos diez futbolistas profesionales, te imaginas a América, Cruz Azul, Tigres, Monterrey o a las Chivas, yo creo que será un gran detonante, aquí hay mucho futbol y hay mucho talento, hasta en las mujeres que es algo muy importante hay un gran talento”, concluyó.

Alebrijes no se mueve de Oaxaca

Por otro lado la gente de la directiva de los Alebrijes confirman que no se mueven de Oaxaca porque están bien, aunque no descartan que pudiera ser en el futuro, así lo manifiesta Juan Carlos Jhons alto dirigente los Alebrijes de la Liga de Expansión, pero se sabe que por los pocos patrocinadores que tienen quieren salir de aquel lugar por la falta de apoyos, aunque Jhons lo niega desde el principio y siempre señala que se quedan donde están.

Los Coyotes quieren un estadio certificado

Mientras tanto, los Coyotes de Tlaxcala de la Liga Premier se señala en el propio estado, no pudieron ascender cuando ganaron su derecho al ascenso hace unos tres años porque el cupo de aficionados al estadio Tlahuicole era de 11.135 aficionados, pero ha tenido dos remodelaciones en 2014 y en el 2028, se dice por gente tlaxcalteca que el Gobierno la última vez le invirtió unos 200 mil, pero que con esto no se llega a la capacidad requerida para jugar en la Liga de Expansión, ya que jugando en la Premier, la liga ha invitado a jugar a la Liga de Expansión, y que por eso el dueño de la franquicia Rafa Torres busca un estadio que esté certificado para poder ascender.









➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!