Coyotes de Tlaxcala podrían mudarse al estadio "Coruco" Díaz

Con la inquietud de la afición morelense que quiere ver un equipo de futbol de la Liga de Expansión y que el estadio Agustín "Coruco" Díaz envejece y en la actualidad es un elefante blanco, posiblemente puede venir un equipo de Tlaxcala, según fuentes fidedignas.

El año pasado en un evento deportivo el Gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo mencionó que para este año se podría tener un equipo de futbol para que jugara en el estadio de Zacatepec. Recientemente señaló que el equipo Coyotes de Tlaxcala estaba en pláticas, pero hasta el momento oficialmente no se tiene nada confirmado.

El equipo Coyotes de Tlaxcala de la Liga de Expansión tiene la intención de llegar al estadio Agustín "Coruco" Díaz de la Selva Cañera de Zacatepec, pues el dueño de la franquicia, el señor Torres, quien es un empresario, quiere estar en un inmueble que sea certificado y el estadio de Zacatepec cuenta con la certificación. Donde están se complica para un ascenso y lo que quiere es llegar al máximo circuito del futbol mexicano como es la primera división o Liga MX.

Hasta el momento el gobierno no se ha pronunciado oficialmente porque es muy seguro que están en pláticas y que dentro de poco se podría dar a conocer. Por el otro lado, los Alebrijes prácticamente se descartan ya que ellos se quedan en Oaxaca, pero también esto podría ser en futuras temporadas, pero por el momento se quedan en tierras oaxaqueñas donde los están tratando muy bien, ya que en Morelos les ponían muchas condiciones.

Mientras lo aficionados de hueso colorado señalan que no sea como los últimos equipos que llegaron al "Coruco" Díaz que no pagaron ni el agua y que lo tuvo que pagar el gobierno y por eso se fueron los poblanos, además mencionaron que también se tiene la franquicia del verdadero equipo Club Deportivo los Cañeros del Zacatepec y así no habría problema con el nombre, pero que el gobierno no ha llamado a los dueños de la franquicia que son seis jugadores.

Con información de Óscar Garagui







