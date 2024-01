Liga Premier en crisis tras baja de equipo de Chetumal

Con un equipo menos ante la baja anunciada del equipo Yalmakan FC de Chetumal, integrante del grupo 2 de la competencia por problemas económicos, este fin de semana arranca la segunda vuelta de la Temporada 2023-2024 de la Serie “A” de la Liga Premier.

Las reacciones no se hicieron esperar entre los equipos que integran la categoría y que ven que esta situación “empobrece el nivel de la Liga”, la tercera categoría dentro del futbol profesional del país sólo por debajo de la Liga MX y la Liga de Expansión.

Canamy Oaxtepec lamenta la baja

Francisco Tena Garduño, director y estratega del equipo Sporting Canamy Oaxtepec. / Cortesía | Sporting Canamy Garduño

Al respecto el estratega Francisco Tena Garduño del equipo morelense Club Sporting Canamy Oaxtepec, lamentó lo sucedido con el conjunto de la capital de Quintana Roo.

“Me sorprende y entristece un poco porque empobrece la calidad de la Liga; creo que todos lo tomamos con mucha seriedad y haciendo los máximos esfuerzos para cumplir con los requerimientos y con el compromiso adquirido, y que se vaya un equipo es un golpe duro, y sobre todo que nos quiten los puntos que ganamos en la cancha, nos duele mucho”.

El estratega comentó que de acuerdo al reglamento de competencia, los tres puntos que su escuadra obtuvo en la primera vuelta con el triunfo a domicilio allá en Chetumal por 2 a 1 en la tercera jornada, serán restados por la Liga.

“Se me hace injusto porque el equipo invirtió para ir hasta Chetumal, en avión, hospedaje, y comidas, y por cosas externas, todo hace suponer que nos quitarán los puntos; por otro lado el equipo que no le ganó al Yalmakán, estará feliz que a todos los demás que lo hicimos como nosotros, nos los resten, por eso no estamos contentos”.

En la situación están doce escuadras, diez de ellos lograron el triunfo y dos más el empate frente al cuadro quintanarroense. Inter Playa del Carmen, Venados de Yucatán, Irapuato, el líder del grupo Racing FC Porto, y el Sporting Canamy, entre otros, lo vencieron y ahora de acuerdo al reglamento expuesto por el técnico Tena Garduño, serán restados los puntos obtenidos.

La medida, explicó el entrevistado, “ha generado muchas quejas de los equipos que están en la misma situación de nosotros, pero aunque la Liga no lo hace oficial todavía, el reglamento así lo marca y todo hace suponer que nos tendrán que quitar esos tres puntos”.

De aplicarse el ajuste, Sporting Canamy se quedaría con 16 unidades al final de la primera vuelta en el grupo 2.

Altas y bajas dentro del Club

Jugadores del equipo Club Sporting Canamy Oaxtepec se preparan para su siguiente encuentro en la Liga Premier. / Cortesía | Sporting Canamy Oaxtepec

Mientras tanto, el equipo Canamy Oaxtepec se encuentra listo para reanudar el torneo este sábado 13 de enero a las 17 horas cuando reciban la visita del Atlético San Juan de Aragón en el estadio Olímpico del Centro Vacacional Oaxtepec.



De acuerdo con el estratega Francisco Tena, durante el receso del torneo de casi dos meses, el equipo tuvo seis bajas e igual número de altas, movimientos que se hicieron pensando en mejorar en la clasificación de la tabla y pelear por algún lugar entre los mejores siete equipos con derecho a liguilla.

Entre las altas se cuenta con la llegada del colombiano Denilson Romero que debutará en el futbol mexicano, y un futbolista más del extranjero, aunque con nacionalidad mexicana que llega de Estados Unidos de nombre Luca.

Los restantes cuatro son jugadores mexicanos que también le llenaron el ojo al estratega para darles el sí como integrantes de su plantilla: Alejandro Macías, defensa central mexiquense que será debut profesional con la playera de la Fuerza Guerrera, el volante Isaac Aguilar que regresa al club morelense después de una primera etapa en la que padeció de una lesión en una rodilla, Ricardo Cáceres que juega como volante izquierdo y militó en los Montañeses de la misma división, y el lateral derecho Miguel Ángel Ballina de experiencia en tercera división.

“Durante los últimos 20 días trabajamos con casi todo el plantel y al menos los primeros tres refuerzos mencionados esperamos tenerlos disponibles para el sábado, ya que los dos del extranjero y Ballinas todavía se encuentra en trámite el alta en la Federación”, puntualizó el técnico.