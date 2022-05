Lamenta UAEM fallecimiento de deportista en la Universiada 2022

El deporte universitario se visitó de luto este fin de semana ante el fallecimiento del estudiante de la Universidad de Guadalajara, David Alejandro Gómez Flores, deportista de judo, apenas un día después de ponerse en marcha la máxima justa deportiva universitaria que tiene como sede las instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en Chihuahua.

El Consejo Nacional del Deporte de la Educación AC (CONDDE), organizador del evento, subió a las pocas horas la esquela en su página oficial lamentando el fallecimiento de la joven promesa deportiva, hecho que interrumpió momentáneamente la celebración del resto de la jornada tras confirmarse la tragedia.

El joven, aunque fue atendido por paramédicos, no pudo ser reanimado después de desvanecerse tras haber participado en la final dentro de la disciplina de judo por un problema cardiaco, la tarde del sábado.

En su página oficial el CONNDE lamentó la perdida, a la cual se unió la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que tuvo también en competencia a dos atletas dentro de la misma disciplina.

Cortesía | Connde

“Venimos de una situación complicada por la pandemia y es la primera ocasión que pasa un deceso en estos juegos, lamentamos lo sucedido y eso nos obligará a todos a ser más estrictos en los exámenes médicos a nuestros atletas”, indicó el director del deporte de los Venados de la UAEM que se encuentran en competencia en el llamado estado grande.

Álvaro Reyna Reyes, tras dar a conocer que los dos deportistas judokas de la UAEM resultaron ilesos, incluso uno de ellos por tres segundos no clasificó a la pela por las medallas, comentó que se está iniciando una investigación profunda sobre lo ocurrido con esta muerte, pues se desconoce si el joven habría tenido algún problema de salud previo a la competencia.

“Era el seguro medallista de oro, pero tristemente sufrió un paro cardiaco en su participación; lamentablemente los espacios están muy retirados en Ciudad Juárez, los traslados son de 30 minutos o más, y otros deportes como el futbol con bardas que también se llevaban a cabo, de igual manera requieren de mucha atención; no me consta que haya tardado la ambulancia en llegar, se comenta, pero no estamos 100 porciento seguro que haya pasado eso”, indicó el dirigente deportivo venado.

“Se está tratando de determinar las condiciones que rodearon a este caso porque estamos regresando después de una pandemia… creo que se tendrá que investigar que es lo que sucedió y hacer una notificación médica para que todo quede bien informado”.

Después de la tragedia, se viene guardando un minuto de silencio durante las competencias de la Universiada Nacional 2022 en la que participan 9 mil deportistas de nivel superior del país y la cual concluirá el próximo 5 de junio.





