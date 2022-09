Jugadores del Jerry Galindo dejaron súbitamente el equipo

Un gran conflicto en el fútbol profesional que ni se ve en el medio amateur, los integrantes del equipo del Jerry Galindo desertaron y el dueño de la franquicia tuvo que pedir permiso para no jugar porque no tenía jugadores, todos se fueron y ahora se acusan unos a otros.

Lo que señala Alejandro Galindo es que será su hermano el Jerry quien reunirá o enviará un comunicado a los medios para informar que él no tiene nada que ver con la salida de los jugadores, ya que en esto fueron ellos mismos que decidieron no presentarse a jugar en esta sexta jornada.

"Son comentarios que difaman a mi hermano y quieren manchar su trayectoria, nosotros no obligamos a los jugadores a no presentarse al juego, serán ellos los que incumplieron a los jugadores, el Jerry no tiene nada que ver en esto y además hay que cuidarle su imagen".

"Yo por mi parte solo he dicho que este equipo es muy competitivo y que los jugadores son más importantes que todo, sabemos que los Albarrán firmaron convenio con ellos y que no les cumplieron, los padres de familia estuvieron apoyando a sus hijos en esto de no presentarse, lo que se ha dicho no es la realidad, pero al final se hablará con la verdad", comentó Alejandro Galindo.

Hablan los Albarrán

Para ver sus puntos de vista buscamos a la familia Albarrán, fue Arturo quien explicó la problemática que hay, y señalo que no vuelve, que esto se acabó, que se podrá decir lo que sea, pero conmigo no firmaron ningún convenio.

"La verdad que sentimos lo que ha pasado, esto es todo económico y nos estaba llevando a la desesperación, nos reuníamos con la familia Galindo y teníamos acuerdos de pago hasta con fechas, el Jerry Galindo renunció en agosto, su esposa del Jerry estaba ahí y dijo que se iban todos, Alejandro dijo que no tenían representante y que el seguía, fuimos al juego de Acapulco, al regreso ellos se reunieron con un socio y así venían reuniéndose, lo que ya no nos gustó pues uno estaba poniendo su dinero, si el futbol en estas divisiones no es un negocio y ya no me gustó y yo estaba poniendo mi dinero que cuido mucho y he gastado mucho y me hacen esto, ellos se reunieron con los padres de familia y se llevaron jugadores, desde el lunes ya no se presentaron los jugadores, y por esto suspendí el juego presentando oficio donde pedí que regresaría en diciembre, ahora es bueno aclarar, que los jugadores no firmaron con nosotros ningún convenio, ellos firmaron con los dueños de la franquicia, nosotros no somos socios ni fuimos socios con los Galindo ni con nadie, la franquicia tiene un dueño".

Regresarán con el América Zapata

Arturo Albarrán al final señaló: "Nosotros tenemos al América Zapata en renta en el sureste mexicano, cuando acabe el tiempo de renta vamos a regresar la franquicia a casa, en octubre vamos a invitar a visorias para poder entrar al torneo en la siguiente temporada".





