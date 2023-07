Javier Santamaría asume presidencia de la directiva internacional de artes marciales

Después de tres meses de presentar un proyecto en favor del trabajo de las artes marciales, finalmente el morelense Javier Santamaría Quintana fue nombrado presidente de la Junta Directiva Internacional de la Academia de Artes Marciales de Cuba “José Coello”, responsabilidad que asume con total alegría, dijo.

Tras quedar al frente en tan importante cargo teniendo la cinta negra en cuarto Dan en México de Jiu Jitsu System Cuba, en la misma junta quedaron integrados como vicepresidente Óscar Alberto Silva Gutiérrez, noveno Dan de Colombia; como secretario de Organización el brasileño José Clarindo Queiroz Quinto, octavo Dan; como secretario de Actas y Acuerdos el primer Dan de México, Jesús Mendoza Cruz y el secretario de Finanzas, el chileno Diego Fernando Rivas Coronado, poseedor del cuarto Dan.

En la carrera por el puesto, el oriundo de Cuautla se impuso al maestro brasileño y al colombiano, a quienes logró superar de acuerdo con los proyectos de trabajo presentados.

“Estamos muy contentos por ese logro, en tres meses participamos en la postulación contra un maestro de Brasil y otro de Colombia, afortunadamente mis puntos de vista en mi plan de trabajo que resultaron con el apoyo de la mayoría de maestros”.

El sensei mexicano obtuvo la elección prácticamente por unanimidad, lo que menciona, lo llena de motivación para empezar el trabajo en favor de las artes marciales “estaremos al frente de la presidencia pero recordemos que todos somos uno, nadie es más que otro, simplemente se necesita alguien que este activo y que escuche los intereses de todos, y que no sea solo algo particular”.

“En Cuba hay mucha capacidad, allá sostuve un debate con varios maestros y con medios especializados en artes marciales y eso me ayudó a fijar el rumbo por donde vamos a ir, en este caso, sacar adelante la disciplina la cual ha perdidos fuerza ante el uso de armas, pero como lo he dicho, uno no pude andar cargando armas en la calle; más vale ser un guerrero en un jardín que un jardinero en la guerra, en la calle nos encontramos de todo, personas intolerantes que a la mejor no tienen nada que perder”, comentó.

El sensei Santamaría Quintana agregó “la convivencia allá en el país caribeño y con maestros en México de mucho prestigio, me ha ayudado mucho para tratar de hacer algo relevante para proyectar bien las artes marciales; presenté una propuesta para reforzar la ideología de los cinturones, las jerarquías y los grados, el respeto que todos debemos de tener; no por ser artes marciales mixtas o por ser defensa personal se va a responder con toda agresión, uno tiene que ser prudente y tolerante”.

El ideal, dijo, “es que todas las escuelas de artes marciales tengan un standard, eso es algo muy difícil, pues, siempre hay diferencias o rivalidades entre academias, sin embargo por fortuna todos tenemos un objetivo y una pasión en las artes marciales y obvio que todos tenemos que evolucionar por la defensa personal, pero desgraciadamente hay mucha maldad, gente que es negativa y en vez de sumar, resta, por eso es importante que todos los estilos nos podamos sumar, y hacer un colectivo o una coalición de artes marciales y en eso estaremos trabajando”.

Para ello, recalcó, se deben tener tres valores básicos en la formación civil, como lo son la disciplina, el respeto y la humildad.

“Todos tenemos errores, carencias, dificultades, pero lo mas importante será entender que necesitamos de todos y que también aprendemos de todos, y gracias a eso es como pude tener el apoyo de mis compañeros para asumir este cargo”, puntualizó.