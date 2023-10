Inscritos 400 atletas para carrera del Día del Médico en Cuautla

La carrera atlética del Día del Médico espera la participación de 400 corredores para el próximo domingo 22 de octubre, con salida del Hospital General de Cuautla y llegada a la Unidad Deportiva “José María Morelos y Pavón”.

La tradicional justa que se interrumpió desde 2019 luego de 33 ediciones ininterrumpidas, se reanudó tras la pandemia en 2022, y se realizará este 2023 en su edición XXXV, con el mismo recorrido de 5 kilómetros.

El evento deportivo organizado por médicos particulares y de los servicios de salud para conmemorar su día, fue fundada hace 38 años por el médico pediatra Marcos Zenteno Gaeta, razón por la que lleva su nombre esta competencia.

Con el apoyo como director técnico del entrenador Carlos Ortega Carrasco del Club Corebo de Cuautla, la carrera tendrá en esta ocasión un cupo para 400 corredores.

Este martes pasado fueron cerradas las inscripciones en línea con un total de 350 corredores registrados, todos con derecho a playera. Al faltar 50 lugares para cubrir el cupo, las inscripciones restantes se podrán realizar de forma física en las instalaciones de la Unidad Deportiva de Cuautla, pero sin playera debido a que se agotaron.

Óscar García | El Sol de Cuautla

La justa dará inicio en punto de las 8:00 horas y contará con apoyo vial para la seguridad de los corredores.

Premiaciones

La bolsa para repartir será de 40 mil pesos, con montos iguales en todas las categorías participantes de atletas invitados, como son 1500 pesos a los primeros lugares, 1000 a los segundos y 800 a los terceros.

Las categorías son Juvenil, Libre, Máster, Veteranos y Veteranos Plus en rama varonil; en femenil la única que no se tendrá será la Plus.

Y en la categoría de Médicos se premiará hasta el quinto sitio: 1500 al primer lugar, 1200 al segundo, 1000 al tercero, 800 el cuarto y 500 al quinto, en ambas ramas.