Día Mundial del Tae Kwon Do, sin mucho qué festejar

Sin mucho que festejar, este sábado se conmemoró el Día Internacional de Tae Kwon Do, el cual, para la gran mayoría de las escuelas de México y Morelos, pasó desapercibido, no así para la agrupación Duk Soo Goong (DSG) que tiene su sede en Cuautla.

El profesor Gilberto Pimentel Robles, fundador de esta organización desde hace más de 26 años y que llegó a otros estados del país como Guerrero, Estado de México, Puebla, Nayarit, y la propia Ciudad de México, recordó este día en su página oficial y redes sociales, sin embargo, lamentó que por la situación por la que se atraviesa en el país y el mundo a causa de la pandemia, no exista mucho que festejar.

En Morelos el semáforo epidemiológico se ubica en el color naranja desde el pasado 20 de agosto, lo que ha llevado a restringir el uso de espacios públicos en algunas ayudantías donde se tiene actividad de esta disciplina al aire libre, comentó el dirigente.

El miedo a los contagios por padres de familia y practicantes, llevó al cierre por varios meses a las escuelas de estas y otras agrupaciones en pleno pico de la pandemia.

En el caso del DSG, pasado lo más crítico de la ola de contagios de la enfermedad respiratoria, se reflejó en una baja de hasta el 30 por ciento en asistencia, lo que llevó al cierre definitivo de varios gimnasios donde se practica el tae kwon do.

Actualmente DSG sólo tiene actividad con escuelas en Morelos y en la Ciudad de México, confirmó Pimentel Robles, ante el cierre de planteles en Guerrero, Estado de México, Puebla, y Nayarit, que era el de más reciente apertura.

Pese al desolador panorama, el día mundial de la disciplina marcial de origen coreano, no pasó desapercibido.

Sin embargo, lejos de celebrarse con algún torneo, esta vez sólo fue de manera interna con una felicitación personal de su director y sabonim (maestro) a los integrantes de la agrupación DSG.

“Pues nosotros tuvimos una celebración sólo interna y estamos capacitado y ajustando nuestro programa técnico ahora a la famosa nueva normalidad. Por un lado, le piden a la gente se aplique en cuestiones de salud, alimentarse bien, hacer ejercicio, etc., y por otro lado cierran las ayudantías en cuestión de deporte y actividades al aire libre, paralelo a todo esto te encuentras un Zócalo y Alameda de Cuautla llenos de gente, comprando y paseando. Es toda una contradicción de parte de los responsables de otorgar permisos, creo yo”, indicó el portador de la cinta negra en séptimo dan.

El profesor Gilberto Pimentel reconoció que no es fácil la adaptación a la nueva normalidad ante la contingencia sanitaria: “Nosotros estamos tratando de hacer conciencia en los padres y alumnos de lo importante que es hacer ejercicio y alimentarse bien. Estamos batallando con las clases, la gente se sigue alejando, se sigue encerrando y no está haciendo ejercicio. Las clases en línea no es lo mismo, no es fácil, algunos se mantienen trabajando en sus casas todavía, pero esa es una gran contradicción porque hay gente que se va de vacaciones, a las playas, pero no quiere mandar a sus hijos a la escuela, y las autoridades no nos quieren dejar hacer deporte, pero si dan permiso para que la gente ande vendiendo en las calles. Como escuelas estamos tratando de mantenernos y de sobrevivir a los cambios”.