De Cuernavaca a Playa Ventura, un recorrido de aventura

Tuvimos una charla con Reme Pérez Ventura, mejor conocido cómo "Remy de Playa Ventura", quien fue el organizador y fundador del recorrido ciclista "Amistad de Cuernavaca a Playa Ventura", y que se mantuvo por mas de 5 años, en este momento Remy cumple 45 años de haber llegado a Cuernavaca.

Remy de Playa Ventura desde su llegada promovió es destino, por lo que se puede ver para Semana Santa, en diciembre o en toda época vacacional autos con placas de Morelos.

Remy Ventura fue el creador y fundador de la Ruta de Ciclismo Amistad que se corría en el mes de diciembre desde el zócalo y Plaza de Armas hasta Playa Ventura.

Remy, ¿Cómo inicio el recorrido de ciclismo?

"Que buena pregunta, primero quiero agradecer al periódico donde escribes a El Sol de Cuernavaca porque cubrieron el evento año tras año.

Comenzó por una Invitación que le hice a mi amigo el Ingeniero Miguel Rodríguez Oliveros, en su estudio de grabación Chafust Cuernavaca, también se encontraba un amigo de Miguel, de nombre Luis Ochoa Rodríguez, yo no lo conocía así es que Miguel dijo voy a ver si puedo ir a tu Playa, el tipo que estaba ahí con una Bici dijo 'me gustaría conocer pero yo iría en mi bicicleta', le contesté, 'si en coche no cualquiera se anima por la distancia, tu en bici está critico que llegues', yo desconocía que el tipo era un Ciclista Profesional".

"Así comenzó el Recorrido Ciclista de la Amistad Cuernavaca - Playa Ventura, en diciembre del año 1999 el profesor Luis Ochoa Rodríguez, ciclista profesional, inició el sólo el recorrido, acompañado por Miguel Rodríguez Oliveros y por Nacho López, quienes lo iban escoltando, también hidratándolo, hasta llegar a Playa Ventura".

Remy nos platicó que dijo al ciclista que si llegaba en bici hasta la orilla del mar con pruebas, le invitaría los ostiones, langostas, pescados a la talla y camarones etc., y así ocurrió.

Fueron cinco años realizando este recorrido ciclista de la Amistad Cuernavaca- Playa Ventura, del año 1999 al 2003, fecha del último evento realizado por nuestro amigo Remy de Playa Ventura, acompañado por Miguel Rodríguez Oliveros y más amigos.

Así se contribuyó a fomentar el deporte y el turismo uniendo a Morelos con Guerrero a través de estas disciplinas, especialmente fomentando el turísmo y el ciclismo. Son 45 años de promoción turística, Cuernavaca- Playa Ventura.

La pesca del tiburón

"Cuando se llegaba a playa Ventura se les daba donde dormir bajo palapa en hamacas en la pura playa a la orilla del mar, con la prensa deportiva de Morelos quedábamos en la playa con las estrellas en un firmamento muy hermoso bajo la luna, mi tío Moy se iba a la pesca del tiburón para ponerlo en la fogata y así comerlo por la noche, el sabía como lo atraía y lo pescaba, era una verdadera fiesta, los ciclistas descansaban pues estaban cansados y la prensa tenía mejor condición física porque era menos esfuerzo, pero así la pasábamos muy felices ya que todos eran muy buenos amigos".

Se realizaban cuatro campamentos

"Para llegar a Playa Ventura se necesitaba hacer cuatro campamentos en el trayecto, el primero era en paso Morelos, armábamos nuestras tiendas de campaña y así se dormía hasta el día siguiente con rumbo a la unidad deportiva Chilpancingo, el tercero era en la Presidencia municipal de Ayutla De los Libres, el cuarto día la estancia era La Cabaña de Playa Ventura, municipio de Copala, Guerrero en la Costa Chica".

"Para esto había que realizar un trabajo muy efectivo, pues teníamos autorizado transitar por la Autopista del Sol sin problema alguno, ya las autoridades a donde llegábamos nos atendían muy bien porque habíamos platicado con ellos, llevábamos camionetas donde se tenía el alimento, el agua, los gatorade, lo mejor era el arribo a Playa Ventura estaban las autoridades y la familia Ventura, eran bien recibidos por toda mi familia, allá se realizaban rifas de bicicletas, la verdad que este paseo de la Amistad de Cuernavaca a Playa Ventura era inigualable".

Su llegada a Cuernavaca; cortó adaptarse

Señala que le fue difícil irse adaptando en la capital morelense pues venía de la playa muy acostumbrado a los mariscos, para él se dice fácil pero fue complicado en una ciudad tan hermosa como lo es Cuernavaca, así lo considera Remy.

Remy nos contó que siempre se ha considerado un promotor turístico de la playa que lo vio nacer, el dice que la playa la trae en la sangre. Ya son 45 años de Amistad, entre Cuernavaca y Playa Ventura, municipio de Copala, en la Costa Chica del Pacífico mexicano.

Entrando un poco a la privacidad de nuestro amigo Remy de Playa Ventura, cómo lo conocemos en Cuernavaca, nos dijo; "Playa Ventura actualmente lleva el nombre turísticamente hablando del apellido de sus Fundadores, de quienes soy descendiente directo".

Remy nos sigue contando que Playa Ventura tuvo seis nombres, uno de ellos es el oficial, Col. Juan N Álvarez., por cierto Álvarez Hurtado fue el primer Gobernador que tuvo el estado de Guerrero, mucha historia de el.

Remy recordó que en el año de 1977 llegó a la Ciudad de la "Eterna Primavera", señala que la gente bonita de Cuernavaca casi toda se conocía, el se sentía como un famoso entre sus amistades en una tierra extraña.

Nos habló sobre la comida: "Estaba acostumbrado a comer pescados, camarones, ostiones, langostas, pata de mula, cucarachas de mar, huevos de tortuga, en esa época no estaban prohibidos y los deliciosos cocos, todo era natural".

"Sin embargo, en Cuernavaca todo era diferente, algo que no se me olvida y sufría, porqué las buenas costumbres en las familias, es desayunar, almorzar, comer, merendar o cenar, sufría por no estar acostumbrado a utilizar los famosos tenedores, que salían disparados cuando de cortar se trataba, cuántas cosas".

"En la escuela en esa época yo no veía muchas personas morenas en la ciudad de Cuernavaca, fue de llamar la atención por mi color y mi pelo a la afro, en ésos tiempos estaba de moda la música disco, los diferentes cantantes, grupos como Tavares o Donna Summer y una cantidad enorme de artistas por mencionar algunos".

"Podías caminar por las calles de la ciudad a cualquier hora de la noche y llegabas a tu destino sin problemas, qué época tan Inolvidable, cuántas cosas se pueden decir, anécdotas, que ahora son historias y recuerdos".

También nos contó Remy que en el lugar donde nació, Playa Ventura por supuesto, su hermosa gente tiene muchas formas de expresión y que por respeto al lector y al medio de comunicación, no podrá expresar alguna palabras cómo originalmente se pronuncian, tendrás que Visitar Playa Ventura y acercarte a convivir con las personas originarias.

Remy nos contó que cuando alguien salía de su lugar de origen, para buscar una mejor forma de vivir, las personas del lugar decían, a dónde va julanito o julanita, por allá en esas ciudades, no hay arroyos de caldo, ni árboles de tortillas, esto significa, que no abra, quien te de comer un taco, cómo en tu lugar donde naciste.

También nos platicó nuestro amigo Remy que durante todos estos años de estancia en Cuernavaca, sus conocidos y amistades le comentaban, "tu ya eres morelense", y Remy responde, "yo quisiera, pero soy de Playa Ventura".

Otra cosa que nos comentó, en sus trabajos y con las personas que trató, siempre tuvo la oportunidad de platicar de la playa que lo vio nacer, siempre lo hizo y lo seguirá haciendo porque trae la playa, a su gente, a su familia, en la sangre y en el corazón.

Tantos años y cuanta historia de la Familia Pérez Ventura y la Cabaña Pérez V. de Playa Ventura en la Costa Chica de Guerrero.

Cientos y cientos de turistas visitaban y visitan la playa y a la familia Pérez Ventura, en la Cabaña Pérez V. Ahora "Plaza los Pérez" de Playa Ventura Guerrero, los Pérez Ventura, pioneros del nacimiento turístico del lugar, cuanta historia.

Un buffet de la familia Ventura a empresarios

Otra cosa más que nos comentó Remy, que el 15 de noviembre de 1996 la familia Pérez Ventura de Playa Ventura brindó un buffet de mariscos en el Restaurante los Ocampo de Cuernavaca, en ése tiempo sus propietarios era Ángel Ocampo Villaseñor y la señora Columba Ocampo y Familia.

El buffet para sus clientes, empresarios, autoridades gubernamentales y medios de comunicación, estuvo compuesto a base de pescados y mariscos, camarones, ostiones, langostas, pescados a la talla, pescadillas, cebiche, cocteles, cocos y mucho más, con la finalidad de seguir promoviendo el turismo en la región, especialmente en Playa Ventura.

Comenta Remy que en 1999 la familia vivió y sufrió la pérdida de uno de sus seres queridos, Balfredo Pérez Ventura, esto, les hizo reflexionar y valorar más la vida que Dios les da, en este mismo año festejaron 25 años de la Cabaña Pérez V. en honor a la pérdida de Balfredo P.V. que aun llevamos en el recuerdo, señala el entrevistado.

"En nombre de mis padres, de mis hermanos, de la familia, de mis hijos, de mi esposa y en mí nombre propio, agradezco la amistad de tantos años, a todas las personas que nos conocen y nos estiman, especialmente a los morelenses, de otras partes de México y del mundo, gracias por su amistad y por visitarnos, en Playa Ventura, mi pueblo adorado".







