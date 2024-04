Cuautla hace historia con el Campeonato Bike Marathon Interestatal

Más de dos centenares de ciclistas se dieron cita este 21 de abril en el bike park Terra Mateo para participar en la primera fecha del Campeonato Bike Marathon Interestatal, organizado en alianza con el taller de bicicletas de montaña Zona Zam, en Cuautla.

Se trató de un evento que fue posible gracias a la unión de varios esfuerzos y que demostró que Cuautla puede ser sede de eventos deportivos ciclistas de largo aliento, con 19 categorías y una bolsa de premios de 40 mil pesos.

"Esta es la primera fecha de un campeonato de siete fechas. Ha habido de todo y la gente está muy contenta, muy feliz, que es lo que podemos decir de este evento", dijo Efraín, de Zona Zam, taller de bicicletas de la colonia Emiliano Zapata que asumió la mitad de la responsabilidad en la organización de la primera sede.

Se trató de la primera fecha de un campeonato interestatal que se realizará hasta el mes de octubre, con siete fechas distintas que convocan a los ciclistas de todas las edades y todas las categorías, con o sin experiencia, a formar parte de un proyecto que tiene como atractivo una medalla armable: la medalla, dividida en siete partes, muestra a Tláloc y un ajolote, así como otros motivos prehispánicos, y solo quienes participen en todas las sedes podrán completar la pieza.

En el bike park Terra Mateo se realizó la primera fecha del Campeonato Bike Marathon Interestatal. / Emmanuel Ruiz / El Sol de Cuautla

"Espero que los chicos le echen muchas ganas, a la gente. No se necesita ser competidor, porque el ciclismo es para disfrutarse en familia, con los amigos. Podemos ir al parque, gozarlo, es un deporte amigable, de mucha salud", mencionó Memo Páez, ganador de la categoría élite del campeonato, quien llamó a la gente a practicar el que consideró el segundo mejor deporte del mundo, junto con la natación.

Memo Páez, quien llegó del Estado de México, reconoció el valor del ciclismo no solo entre quienes lo practican competitivamente, sino también entre aquellos que han encontrado en la bicicleta una forma de vida. Su aprendiz, Marcos Vivar, se coronó con el tercer lugar en la categoría y, aunque reconoció llevarse un sabor agridulce, dijo sentirse feliz con su participación en el evento.

"Es una pista rápida, en realidad no es complicada, se trata de fluir y eso nos anima a aprender cosas nuevas, lo que no ves en otras carreras, porque a veces estamos acostumbrados a no salir de la zona de confort", expresó Marcos Vivar, de 18 años.