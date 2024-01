Cuautla despidió el año con carrera atlética

Tal como sucedió en otras ciudades mexicanas, Cuautla no se quedó atrás y despidió el año con una última carrera atlética el domingo 31 de diciembre. Para saludar el inicio del 2024, el Club de Atletismo Corebo organizó la quinta edición de la Carrera Atlética de Fin de Año que poco a poco se convierte en tradicional y que contempló la participación de corredores en categorías libres, infantil y juvenil, en tres diferentes distancias.

La justa reunió a cerca de 150 atletas para correr en las pruebas de 5 kilómetros en categoría Libre, 1.6 kilómetros en juvenil, y 800 metros en infantiles.

La salida y meta estuvo ubicada frente al parque del Chapopote en Cuautlixco, donde la primera categoría tuvo salida a las 7:50 horas, la segunda 40 minutos después, y la cuarta pasadas las 9 de la mañana.

Para esta nueva edición que se corrió como en las anteriores con salida y meta frente al parque del Chapopote de Cuautlixco en una parte del boulevard Libertadores, la participación se limitó a corredores del club, amigos y familiares, comentó el entrenador y fundador del club Corebo, el profesor de educación física Carlos Ortega Carrasco.

En entrevista, Ortega Carrasco destacó que el objetivo se cumplió con la celebración de esta competencia.

El principal, dijo, fue despedir el año haciendo actividad física en el preámbulo de un 2024 que será un año de nuevos retos por cumplir en materia del atletismo local, la cual contempla además de la formación de nuevos valores, reafirmar y seguir creciendo con la gente que ya se encuentra afiliada al club que nació hace 37 años bajo su tutela.

“Procuramos no dejarla pasar para continuar con una tradición de terminar el año corriendo, en esta ocasión la carrera no se abrió al público, se hizo para miembros del club, amigos y familiares, la participación no fue muy grande, pero si alrededor de 150 nos dimos cita para festejar el fin de año”.

Tras renombrar las tres distancias que se corrieron, el formador de talentos comentó que cerrado este capítulo llamado 2023, se viene un año de nuevos retos.

“En el club tenemos entre otros propósitos, incentivar a la gente a que haga actividad física, y esperamos que este 2024 sea próspero para todos, con salud y que se agreguen más corredores”, agregó.

Carrera atlética para recibir el Año Nuevo en Cuautla. / Óscar García | El Sol de Cuautla

Ganadores de la carrera

Dentro de la rama varonil, el ganador absoluto de la máxima distancia de la categoría Libre, fue Aldo Azael García de la Cruz de 20 años del club Kairos, con un tiempo de 17 minutos y 13 segundos.

En segundo lugar ingresó a la línea de meta Santiago Damián Romero Castillo del Club Rudos de Ecatzingo, Estado de México, con un registro de 17:17; y en tercero llegó Carlos Hernán Gómez Domínguez del Club Kairos con una marca de 18:28.

Por la rama femenil, el mejor tiempo lo estableció la corredora master Maribel Ayala Lara con un tiempo de 21 minutos y 38 segundos; el segundo puesto fue para Guadalupe Aldama Rosas con 21:53, y el tercero para Dulce Aguilar Valdés deteniendo el cronómetro en 22:32.

Al final de las pruebas, la organización realizó una rifa de regalos entre todos los corredores, obsequios que fueron donados por algunos integrantes del propio club.