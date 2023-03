Clásico Mundial de Beisbol: ¿Qué necesita México para clasificar a la siguiente ronda?

Al parecer la selección mexicana de beisbol optó por el camino más complicado para aspirar a la siguiente ronda del Clásico Mundial, tras caer en su duelo inaugural ante Colombia, el equipo de Benjamín Gil se las arregló para apalear al actual campeón y se metió de lleno para ser uno de los dos clasificados a la siguiente ronda en el Grupo C.

La suerte continúa a favor del equipo tricolor, porque sin jugar se vio beneficiado por otra sorpresa del grupo, porque Gran Bretaña, el equipo que en el papel lucía débil y que acumulaba descalabros ante Estados Unidos y Canadá, colocó al borde del precipicio a Colombia, al derrotarla 7-5.

A la novena inglesa le resta un duelo y es precisamente ante los mexicanos este martes en el horario estelar. Los colombianos tienen registro de 1-1, pero sus dos últimos encuentros son nada menos que ante Canadá y Estados Unidos, dos países que buscan con todo su pase a la siguiente ronda, independientemente del resultado que tuvieron en su duelo la noche de este lunes.

JOEY MENESES WILL NOT BE STOPPED. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/MZIu4jqMwb — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 13, 2023

El equipo tricolor no deberá confiarse en su duelo del martes por la noche con Gran Bretaña, ya que tienen la obligación de ganar y porque le podría volver a suceder lo mismo que con los colombianos. Rowdy Télllez, Luis Urías ya pudieron estrenarse con imparables y produjeron carreras y la ofensiva ya no sólo recaerá en Randy Arozarena, Alex Verdugo y Joey Meneses.

Para el miércoles a temprana hora se jugarán, además de su pase, el liderato del grupo C con la novena canadiense que ha sido su “coco” en algunas ediciones pasadas del Clásico, una de ellas terminó en una tremenda bronca.

Taijuan Walker trepará al cerrito ante los británicos, teniendo el timonel nacional descansado a todo el bullpen en caso de ser necesario, y para Canadá, el mazatleco José Urquidy abrirá, esperando tener su mejor salida en esta primavera, porque sus aperturas con los campeones Astros de Houston no han sido nada buenas y en todas le han conectado cuadrangular.

Joey Meneses wastes no time getting the scoring started. 💥#WorldBaseballClassic pic.twitter.com/hudpm1v8v4 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 13, 2023

Los siguientes rivales serían los mejores del Grupo D, donde están los países que más peloteros aportan a Grandes Ligas como son Dominicana, Venezuela y Puerto Rico.

Venezuela ya dio cuenta de dominicanos y boricuas, quedando en el camino Nicaragua e Israel, por lo que es muy probable que finalice invicto y se enfrente con el segundo lugar del D. Dominicana era marcada al inicio del evento como la gran favorita y perdió ante los venezolanos, pero se meterá como segundo y deberá medirse con (Canadá, México o EU).

Rivales a enfrentar

México: Gran Bretaña y Canadá

Canadá: EU, Colombia y México

EU: Canadá y Colombia

LOS CRITERIOS DE DESEMPATE EN EL CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL

El primer criterio de desempate del Clásico Mundial aplica el récord del enfrentamiento particular entre las escuadras empatadas.

El segundo son las carreras concedidas por outs registrados a la defensa. El reglamento del Clásico Mundial dice lo siguiente: “Los equipos empatados se clasificarán en la tabla de posiciones según el resultado de la división de la menor cantidad de carreras permitidas y el número de outs registrados a la defensa en los partidos de dicha ronda entre los equipos igualados”.

Team Mexico is putting on a show. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/5XYF1oATiR — MLB (@MLB) March 13, 2023

Para que podamos entenderle mejor: se divide el total de carreras de cada equipo por el total de outs que registraron a la defensa. Los dos equipos con la menor cantidad avanzan. En este punto puede variar si fueron visitantes o locales.

MÉXICO TIENE MALOS RECUERDOS

México quedó eliminado de la pasada edición del Clásico, pese a que terminó con un triunfo ante Venezuela, pero su manejador Édgar González no entendió bien el segundo criterio de desempate y con todo y que jugaron en casa (Jalisco) no avanzaron a la siguiente ronda.

