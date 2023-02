Ciclistas regresan con cuatro medallas del Nacional de Pista en Guadalajara 

Tras lograr cuatro medallas en el Nacional de Ciclismo sobre Pista 2023 celebrado en el velódromo del CODE Jalisco en Guadalajara, el entrenador y también atleta que se colgó tres metales en la categoría Master, Arturo Rodríguez Medina, recalcó las condiciones muy diferentes con las que los competidores morelenses encararon este evento celebrado la semana pasada en la perla de occidente.

De entrada, dijo, él participó con una bicicleta prestada, “y mi hija Natalia Rodríguez Hernández que ganó un histórico bronce en su primer año dentro de categoría Elite, compitió con una bicicleta muy anticuada de aluminio con rines, muy diferentes a las que usaron el resto de las competidoras de fibra de carbono y equipadas con ruedas lenticulares, mismo caso de su hermano Daniel que tampoco tiene una buena bicicleta apropiada para la competencia”.

Tomando en cuenta que el peso de la bicicleta es menor en fibra de carbono y que las llantas con lenticular también le dan mayor aerodinamismo al vehículo, las desventajas de inicio son notorias para los competidores de Morelos en este tipo de eventos que son convocados por la Federación Mexicana de Ciclismo.

En este caso dentro del Nacional se buscaba clasificar a los mejores especialistas para los eventos internacionales de este año. Pero todas las circunstancias fueron en contra de los ciclistas de Morelos, quienes en la entidad no tienen ni una pista donde entrenar para estar a la par en esta clase de pruebas.

“No hicimos entrenamientos previos en pista, normalmente vamos a México o Puebla, pero se me descompuso el coche y no pudimos. A eso agregarle que Natalia todavía corre con una bici de aluminio y rines del mismo material cuando todas las demás, repito, traen bicis de fibra de carbón con rueda lenticular; igual Daniel corre con unas ruedas de perfil ancho y sin disco; y en mi caso no tengo bici, me la presta a veces Natalia, pero obvio me queda chiquita, o en este caso un amigo de Zacatecas me la prestó y fue como corrí”.

Por otro lado, dio a conocer que “Natalia también suele participar en ruta pero tampoco ya tiene una para esa prueba pues la que usa ya le queda chiquita, es con la que corre desde los 14 años, igual a Daniel le hace falta su bici para la contra-reloj que es donde más ha destacado”.

Natalia Rodríguez Hernández. / Cortesía | Arturo Rodríguez

A pesar de todas esas carencias en equipo, los pedalistas de Cuautla lograron regresar de la competencia en Guadalajara con cuatro medallas, tres obtenidas por el entrenador en pruebas de categoría Máster, y el bronce de Natalia que se destaca por haber sido en la categoría mayor (Elite) donde debutó este año al cumplir sus 18 años.

“Lo de Natalia es histórico porque nadie de Morelos y menos de Cuautla había conseguido pódium en esa categoría sobre pista en Elite por puntos; pero todos estos detalles de equipo que te comento sí hacen diferencia en una competencia de estas, se quedó muy cerca de quedar clasificada como tercer lugar porque pasaron las dos primeras, y bueno hacemos el llamado al gobierno para que nos den el apoyo. En Morelos no hay muchos ciclistas, somo tres de pista y de ruta, creo que juntando todos, somos como 15 por mucho, tristemente a deportistas de otros estados sí les dieron el respaldo sus institutos del deporte y a nosotros no”, concluyó.