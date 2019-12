Buscará Paulina Salgado Landa, más triunfos en 2020

La taekwondoin Paulina Salgado Landa está llegando al cierre de año que le ha dejado grandes satisfacciones como nunca, pero que asegura que para el 2020, irá por más porque quiere seguir integrando y mantenerse en el seleccionado mexicano.

Parte del trabajo, son los entrenamientos y para Paulina, es lo más importante además de fusionalo con el estudio porque para ella, ser alguien importante en la vida es de las mayores metas que está segura, cumplirá de la mano del deporte.

"Tengo que echarle ganas si quiero salir adelante, en estas fiestas por las desveladas y las cenas uno se descuida pero para eso, hay que seguir entrenando porque para triunfar, nunca se debe dejar de entrenar. Además, no descuido mis estudios en la Fray Luca Pacciolli, muchos dicen que es mucho sacrificio pero es lo que necesitamos como deportistas.

Con 15 años de edad y de la mano de su padre y entrenador, Paulina consiguió durante el año, bueno resultados en diversas competencias que la colocan con una de las mejores en el Taekwondo en Morelos.

"La verdad que este año creo que es el mejor que he tenido deportivamente hablando, pues tuve buenos resultados en diversos combates que dediqué a mi entrenador, a mi equipo y a mi familia. Competí en torneos de ranking nacional que me posicionaron y gracias a Dios, sigo en el primer lugar en el país. En la Olimpiada Nacional logré medalla de oro y esto me dio un viaje a un campamento a Korea como seleccionada nacional y obtuve el Premio Estatal del Deporte 2019, entre las cosas que mejor pude hacer", expreó la joven.

Durante su estancia en el campeonato de Korea, Paulina aprendío nuevas cosas con otros profesores, por ahora, se despide de la categoría Cadete esperando triunfar en la nueva categoría.