Atletas del oriente de Morelos cosechan menos medallas en Paranacionales 2023

A diferencia del año pasado, cuando dos paratletas de la zona oriente de Morelos lograron seis medallas en su primera experiencia dentro de los Juegos Paranacionales Conade, en esta oportunidad solo se logró una de plata con los mismos competidores.

José Luis Sánchez, vecino de la colonia Juan Morales y Jorge Luis Esequiel Ramírez de Jantetelco, tuvieron su segunda experiencia en estos juegos celebrados en Cancún, Quintana Roo, sin poder lograr al menos repetir la hazaña.

Sólo José Luis fue quien se logró ubicar en el pódium al ganar una medalla de plata, mientras que Jorge Luis no pudo colocarse en las dos pruebas en que compitió.

A su regreso a Morelos, el entrenador estatal de ambos deportistas, Luis Fermín Hernández Morales, señaló que sin sonar a pretexto, la Conade en esta ocasión unió varias de las pruebas en una sola categoría (por tipo de discapacidad), lo que vino a perjudicar el desempeño de sus atletas que enfrentaron a rivales que sacaron ventaja de la situación.

“Hablando de mis chicos de la zona Oriente, como el caso de Jorge, fueron varios factores, el primero es que su prueba más fuerte, el lanzamiento de disco F57, no fue abierta por parte de la Conade, se cerró y se redujo su participación a sólo dos pruebas, jabalina y bala; la bala Jorge no la entrena, no es su fuerte, y se complicó un poco por ese tema, la verdad no hay pretextos, hubo muy buena competencia, todas las delegaciones tuvieron una mejor preparación, y ahí se vieron estos resultados”.

Y en el caso de José Luis, detalló el entrevistado, “se logró una plata en el lanzamiento de jabalina, y con él lo que nos afectó fue en el disco y en la bala, donde la Conade hizo la compactación de categorías; es decir no tiró solo con los F55 de su categoría, sino que al compartir con la F56 e incluso con la F57, pues la verdad es que es muy difícil poder competir contra esas categorías”.

“Son factores que nos afectaron específicamente en la no obtención de más medallas, repito, la verdad es que no hay pretextos, tenemos que trabajar más duro para el próximo año, y en el caso de Jorge tendrá una nueva oportunidad ahora como parte de la paradanza deportiva que inicia este viernes en Cancún”, finalizó el entrenador de paratletas.





