Arroceros fueron derrotados en su propia casa por Cilesi FC

El Cilesi F.C. se mostró superior a los Arroceros de Jojutla y le ganó en su propio terreno, en el encuentro celebrado en la unidad deportiva La Perseverancia, por marcador de 1-2; el partido corresponde a la jornada 7 del G7 de la Liga TDP de la Tercera división.

El entrenador Víctor Salcedo salió con un equipo diferente realizando, varios cambios en la alineación, no respeto el tradicional "equipo que gana repite", y el tiro le salió por la culata, a los 10 minutos ya tenían el marcador con el 0-1 por un tanto anotado por Antonio Sánchez.

Después de esto los Arroceros trataron de hacer mejores jugadas pero no les salía nada, no demostraron ni el 30 por ciento de lo que hicieron en la jornada pasada en Zapata; al minuto 24 ante, una desconcertada defensiva Arrocera, los visitantes le colocan el 0-2 con la firma de Hugo Martínez, a los 44 minutos Alan Misael Díaz de Jojutla se enfrenta solo con el portero y no lo puede superar perdiendo la oportunidad, y así se van al descanso a los vestidores para mejores indicaciones.

Para el segundo tiempo los Jojutlenses salieron tratando de hacer un fútbol más efectivo, pero los del Cilesi ya dominaban el encuentro, por lo que a los Arroceros se les dificultó recuperarse.

A los 70 minutos ponen luego de tanta presión el 1-2 con la firma de Andrés Zaragoza, el asistente uno levantó la bandera pero el árbitro central no lo atiende porque el lo vio mejor estando en línea.

Siguieron presionando sobre el terreno visitante pero no pasaba nada hasta que llega el final con triunfo para el Cilesi de 1-2, que llega a 9 puntos, mientras los Arroceros se quedan anclados en la misma puntuación.



➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!