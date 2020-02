Arranca la Universiada 2020

La etapa estatal de la Universiada arrancó ayer en el gimnasio auditorio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), con la participación de pocas instituciones educativas; sin embargo, lograron mostrar la calidad necesaria para ser dignos representantes en la etapa nacional.

Osiris Pasos Herrera, director del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos (Indem), quien inauguró la fiesta deportiva en una tribuna llena de estudiantes que ovacionaron el inicio de estos juegos, presente el LEF Álvaro Reyna Reyes, director del Deporte universitario, quien señaló y dio las gracias al Indem por todo el apoyo otorgado.

Presente también Ricardo Nakamura del Sindicato independiente de Trabajadores Académicos de la UAEM, Monserrat Polanco medallista de oro de la pasada Universiada Nacional, Germán Villa Castañeda e Issac Terrazas del INDEM, la M. en D. Sandra Lucero Robles Espinoza rectora de la UTEZ, Lic. Gerardo Díaz Carreaga director de la Universidad Dorados de Oaxtepec.

En cuanto a las instalaciones del Polideportivo 1, y 2, la cancha sintética, y de la cancha de voleibol de playa se encuentran en óptimas condiciones para que se dispute la etapa estatal de Universiada, donde destacan los encuentros de las disciplinas, de futbol tanto asociación, como bardas; el voleibol de sala, y playa, además de basquetbol y otras disciplinas que se irán incorporando de acuerdo a las competencias que se tienen en el calendario eliminatorio.

En tanto los atletas Venados ya se encuentran listos para entrar en acción y refrendar los triunfos obtenidos el año anterior para disputar la etapa regional de Universiada, que está programada del 17 al 26 de marzo próximo, donde Morelos tendrá la fortuna de ser la sede de dichos encuentros.

Álvaro Reyna Reyes, Director de Deportes de la UAEM, mencionó que ya esta todo listo para llevar a cabo la etapa estatal, agradeció a CONDDE y a las autoridades universitarias, por la confianza en la máxima casa de estudios para poder albergar dichos encuentros deportivos.

Además, reiteró el apoyo a los atletas de la máxima casa de estudios que entrarán en acción, mencionó confiado en obtener los resultados proyectados para que la delegación morelense logre llegar a la fase nacional.

Los juegos se pusieron en marcha, y en la disciplina del voleibol de sala para el día viernes 28, las actividades serán las siguientes: en las instalaciones del Polideportivo Dos para las 15:00 horas cancha "A", UAEM vs Halcones UTEZ (rama femenil); Cancha Dos todos en la rama varonil, 15:00 horas, UAEM vs Universidad Dorados; 16:00 horas, Halcones vs Universidad Dorados; 17:00 horas UAEM vs Halcones UTEZ.

Voleibol de Playa, 16:00 horas UAEM vs Halcones UTEZ rama femenil; 17:00 horas UAEM vs Halcones UTEZ rama varonil.

Futbol con bardas UAEM vs Halcones UTEZ rama femenil; 16:00 horas UAEM vs Halcones UTEZ rama varonil; jueves 27, en la cancha del Polideportivo Uno, 15:00 horas Halcones UTEZ vs Universidad Dorados rama varonil; viernes 28, 15:00 horas UAEM vs Universidad Dorados.

Futbol Asociación, martes 3 de marzo 14:00 horas, Venadas UAEM vs Halcones UTEZ rama femenil.

