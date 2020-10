Unen talento en World Voices

Los talentosos cantantes Alan Ibarra (Magneto), Héctor Ugarte (Mercurio) y Samo, han unido su talento para presentar "World voices" una serie de conciertos virtuales, para interpretar sus grandes éxitos y regalarle a su público un momento de alegría y buena música, ante la situación tan compleja que vivimos hoy en día.

"Esta unión surge de una manera muy orgánica y natural, fue una idea que Alan traía desde hace un tiempo, y recuerdo que la primera vez que tocamos él y yo fue cuando estábamos en Magneto y Mercurio, de gira y platicábamos de la vida en general y salió este tema; él me decía quiero hacer un concierto especial como Voces de México o algo así", expresó Héctor.

Alan trabajó en hacer realidad esta idea y es cómo surge "World Voices", sumando a Samo, quien además de su carrera como solista, fue parte de Camila, una de las agrupaciones más destacadas a nivel internacional.

"De repente, Alan me dice que ya está todo para hacerlo y que Samo se sube a la aventura, casi me desmayo de la emoción, en primera por agradecerle a mi hermano por tomarme en cuenta y segunda porque alguien a quien siempre he admirado como cantante ha sido Samo, no sólo por su talento y gran voz, sino por la gran persona que es y que he descubierto en él".

Respecto a la invitación para ser parte de este concierto, Samo se mostró muy feliz y agradecido, sobre todo para compartir escenario junto a sus colegas y llevar la buena música al público.

"Definitivamente estoy lleno de emoción, creo que hay una visión espectacular de este proyecto y lo estoy disfrutando mucho.

Empezando por esa química y admiración que hay mutuamente y sé que será algo muy bonito, un proyecto que tiene una raíz muy importante que es el amor y ese cariño. Fuera del escenario hay una energía super bonita y eso se va a reflejar en el concierto, estamos cuidando cada detalle para que el público pueda disfrutar tanto como nosotros", comentó Samo.

Unidos por las ganas de compartir escenario y cantarle al amor, "World Voices" presentará tres conciertos los días 6, 14 y 21 de noviembre a través de la plataforma Widols live tv, desde un lugar muy especial en Morelos.

"En lo personal ha sido uno de los retos más importantes que he tenido en lo que llevo de carrera, porque en algún momento me tocó compartir con Alan, cantar canciones de él y fue algo muy bonito, pero ahora el pensar en canciones de Camila dije 'wow que reto y responsabilidad'. Ver materializada la idea con los ensayos y la vibra que se ha generado es algo increíble. Estamos reinventandonos haciendo algo diferente y esa energía va a traspasar la pantalla", señaló Héctor.

Conéct@te:

Instagram Héctor: @hectorugarte

Instagram Samo: @samooficial

Instagram Alan: @alan_ibarra