Una entrevista al interior de Cinema Planeta

Queridos lectores, al vivir de cerca todo el movimiento que rodea un festival de cine, quise traerles a uds. lo que nunca aparece publicado, o sea, el interior de este movimiento. Pedí autorización a mi periódico para entrevistar a mi propia hija, Eleonora Isunza Gutiérrez y de pronto comencé con la primera pregunta y de inmediato vino la respuesta: “Los primeros días del pasado mes de marzo, le pregunta al Dr. Antonio Sarmiento, investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM en Morelos y uno de los asesores del festival, cómo veía él la inminente inauguración del evento programada para el 21 de abril. Sarmiento hizo sus cálculos y respondió: ´Huy Eleo estaremos en pleno pico de la pandemia. ¿Piensas cancelar?´, me preguntó. No, -respondí. Ni cancelar, ni posponer. -Vamos a adelantar el lanzamiento de nuestra plataforma digital que llevamos dos años preparándola--. Y así fue. A pesar de que ya teníamos todo el festival listo para presentarlo como siempre en el Espacio Cultural del Jardín Borda, en el Cine Morelos, en las Salas de Cinemex, en las sedes alternas de Cuautla y Tepoztlán, todo el equipo nos sentamos a analizar pros, contras y de cambiar un mes antes el festival al sistema digital lo que tendríamos que hacer para cumplir con todos los objetivos de Cinema Planeta. Luego de más de cinco horas ininterrumpidas en esa primera sesión, concluimos que habría que hacer grandes modificaciones que implicarían para todo el equipo un esfuerzo extraordinario, dado que solo teníamos en realidad 20 días para preparar su lanzamiento. Y lo haríamos ya que no sólo era la mejor opción, sino que era una gran oportunidad para poder llegar a nuestro público habitual y además lanzarnos a la aventura de capturar nuevos y desconocidos asistentes ahora a través de las diferentes pantallas digitales. Al pararnos, ese día, de la mesa, el jefe de programación Kees Brienen, Bernardo Luis, Amalia Pereyda, Ramón Reyes, Edu Ávalos, Anahí Pinzón, Frida y Emiliano Gaytán, Paola Calvin, Gustavo M. Ballesté, Ludovic Pech y yo, ya sabíamos cada quién lo que tendríamos que hacer.” Se agolpan mis preguntas, Eleonora sigue narrando: “Comenzamos por decidir la curaduría de películas, no sabíamos si serían las mismas que habíamos programado para la edición 2020 que ya estaban listas o hacer una curaduría completamente especial para la plataforma ya que el objetivo principal de esta plataforma a la que llamamos Idea Planeta, es que fuera un espacio de ideas y soluciones para dar paso a la acción ambiental. Así es que optamos por respetar las características de cada proyecto. El festival seguiría siendo el gran evento del cine ambiental en donde te encuentras con cineastas, científicos, activistas, académicos y una gran diversidad de personas, de alfombras verdes, estrenos cinematográficos nacionales e internacionales con las participaciones de los directores llegados de varias partes del mundo para dialogar con niños, jóvenes y público en general al término de sus películas, las conferencias y salas ambientales, todo eso seguirá con Cinema Planeta una vez al año y para la plataforma digital optamos por la respuesta de las dos grandes preguntas que siempre nos hacen durante los festivales: ¿En dónde puedo ver las películas otra vez? y ¿Qué puedo hacer yo?. Para responderlas hicimos una retrospectiva de los 12 años del Festival. Eso es lo que teníamos que hacer, las películas que se hubieran y se han convertido en estandartes de luchas y acciones socio ambientales y al mismo tiempo en acciones ciudadanas deseosas de participar. Le hablamos a Francisco González, quien desde hace más de 10 años trabaja con nosotros haciendo la Post producción de nuestras películas, los Cine Minutos, las páginas web y hasta carteles. Y una vez hablado con él, ahí mismo ese 15 de marzo empezó la aventura para que el 22 de abril pudiéramos lanzar la Plataforma Idea Planeta.com, con los contenidos de lo que sería la décima segunda edición de Cinema Planeta adaptada a las actuales circunstancias para asi poder cumplir con nuestras metas y objetivos.

¿Lo más difícil? Conformar un equipo de 92 personas trabajando a distancia en tres países, además de Cuernavaca en México, teníamos gente en Rumanía y en Canadá en algo que para muchos era la primera vez y muchos ni nos conocíamos personalmente. Sin lugar a dudas la comunicación, la sistematización y el control fue el reto más duro de vencer. Necesitábamos transformar lo conocido, adaptarlo al nuevo formato y ¡correr!. No hubo espacio para el error y afortunadamente el equipo funcionó de maravilla, estábamos haciendo algo nuevo en México que nadie había hecho y estábamos rompiendo nuestras propias barreras, no sólo era la incertidumbre del momento, de cada momento sino que significaba no atrasar ni posponer el festival.

¿Lo más bonito? Conformar con ese mismo equipo de 92 en todo un éxito. ¿Lo que aprendimos? fue impresionante y sin dudarlo lograr tus metas y rebasar tus límites da una felicidad realmente indescriptible. ¿Los resultados?: 244,224 visitas contabilizadas electrónicamente que reprodujeron 165,219 veces las películas en 193 ciudades de los 32 estados de la república y que además, de todas esas visitas, el 75% ¡nunca habían venido antes al festiva!! Nuestra comunidad se multiplicó y el festival voló a través de nuestra nueva Plataforma, por fin, se hizo realidad, el espacio para ideas y soluciones que veníamos soñando desde hacía tiempo. A partir de hoy, la plataforma ideaplaneta.com, estará disponible con contenidos, películas, tutoriales, conferencias y contenidos diversos gratuitamente a lo largo del año”. Con esto termina esta entrevista y nosotros nos vemos el próximo lunes.