Un lugar secreto, de Olivia Teroba

La escritora Olivia Teroba presentó su libro “Un lugar seguro” en el espacio Rojo Café y Libros, acompañada de Gabriela Damián y María José Gómez. Esta obra literaria, está integrada por ensayos en los que la autora, nos habla de manera muy íntima de temas como la escritura, el mudarse de ciudad y los retos que se enfrentan al crecer, mostrando las circunstancias a las que se enfrentan las mujeres en el contexto social de la actualidad.

Olivia presenta su perspectiva a partir de experiencias propias, mostrándose como una escritora que invita al lector a verse reflejados en ella y en otras escritoras y escritores, a través de sus ensayos.

Es un libro de ensayos que colinda mucho con otros géneros, tiene un poco de crónica y narrativa, el tema es muy personal, tiene mucho que ver con anécdotas de vida mías; pero van enlazadas con lecturas, conversaciones y otras manifestaciones culturales como películas y canciones, en general el género de ensayo suele discurrir entre diversos temas y varias estructuras, y esa es la unidad del libro, como ir de un lugar a otro, pero todo está vinculado por la voz en primera persona, expresó Olivia Teroba.

La autora menciona que la publicación de este libro, tuvo un proceso aproximado de dos años, y sigue siendo un libro que está en constante movimiento; pues considera que aún hay cosas que no están escritas en él, pero que van sobre el mismo tono, pues es un proyecto que da para mucho más.

Durante la presentación, Olivia comentó que expresarse a través del habla, sin embargo, la escritura ha sido una forma muy especial e importante para compartir sus experiencias, miedos, alegrías y retos que ha superado por diversas circunstancias.

Al escribir, no tengo ninguna vergüenza (risas), creo que la escritura sirve mucho para eso, y también para expresar cosas que no solemos decirnos en la cotidianidad, también tiene que ver en que requieren tiempo para pensarse y asimilar. Los ensayos, tienen que ver con la influencia de otros escritores, pero también con un proceso de mi vida en el que necesitaba poner en orden mis ideas y plasmar todo esto; al principio el libro comenzó como notas que después fueron tomando forma y unidad.

Este libro, publicado por Editorial Paraíso Perdido, es la primera publicación de Olivia, sin embargo, comenta que tiene otros libros terminados antes que este, pero que no ha publicado.

Creo que los libros son procesos vitales, porque por coincidencias de la vida este salió primero y considero que fue una gran introducción de mi escritura al público; pienso que ha hecho mucha conexión con las lectoras y me da mucho gusto que esto pueda ser una forma de empezar a conversar alrededor de mis libros, y que de ahí, los siguientes puedan leerse desde cierta postura y desde determinadas lecturas.

Además de esta presentación en Cuernavaca, Olivia Teroba realizará una gira por otras ciudades de la República Mexicana, para seguir llevando de viva voz, un poquito de su vida plasmada en estos importantes ensayos.

Será una gira por Tlaxcala, Puebla y Ciudad de México durante febrero, algo que me parece una gran oportunidad, y me hace sentir muy contenta; algo que he disfrutado mucho de este libro es estar acompañada de amigos y amigas que me ayudan a moverlo, de lectores que les gusta y después buscan dárselo a conocer a más personas. Realmente me emociona mucho, también me pone nerviosa pero ya en el momento, lo siento todo como una conversación, una pequeña fiesta o una celebración de que el libro existe.

La talentosa joven originaria de Tlaxcala, se mostró muy agradecida con el público, con el espacio Rojo café y libros, Ciencia Slam y el programa internacional Under the Volcano, quienes hicieron posible esta presentación.





Twitter: @oliviateroba

Instagram: @oliviateroba