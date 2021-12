Son de Barranca regresa a Cuernavaca y celebra su trayectoria

Después de dos años de no presentarse en vivo, la compañía de Son Mexicano "Son de Barranca" brindó un concierto en el restaurante El Motivo, donde también celebraron cinco años de trayectoria.

Actualmente, Son de Barranca está integrada por Xiasu Zaragoza, Salvador Jiménez, Alinka García Edna Hernández, Omar Rojas y Viridiana Toledo, quien se sumó al grupo recientemente.

"Estos cinco años han sido una aventura y un recorrido maravilloso, ya que de los integrantes ninguno es músico profesional, todos somos licenciados en danza, esa es nuestra profesión. Y yo como director, he ido invitando y capacitando a cada uno de ellos para poder determinar la música, el canto, la danza; cada año y cada proyecto es un reto que cuando lo cumplimos, nos da mucha satisfacción, porque sabemos que detrás hay mucho esfuerzo y un trabajo bien hecho", expresó Omar Rojas, fundador y director de la compañía Son de Barranca.

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Esta compañía se Son Mexicano surge en Cuernavaca en 2016, por inquietud e iniciativa de Omar Rojas, quien llegó a Morelos desde su natal Colima.

"Cuando llego a Cuernavaca me llama mucho la atención que había muchos músicos jaraneros, pero no había grupos conformados como tal, y con el trabajo previo que ya traía quise implementarlo como una Compañía de Son Mexicano porque no sólo tocamos sones jarochos, sino sones huastecos, sones de Guerrero, canciones de antaño y canción cardenche. Además, tenemos un trabajo de preparación con escenografía e iluminación y cada uno de los integrantes tiene una función y coordinación dentro de la compañía".

Es así como uno de sus principales objetivos es difundir e investigar la música tradicional de nuestro país, que es muy vasta, y a través de su talento buscan compartir con el público.

Durante este concierto en El Motivo, los integrantes del grupo se mostraron muy felices de volver a este espacio que todos los domingos alegraron con su música por mucho tiempo, sin embargo, la compañía ha tenido diversos cambios, por los cuales no les había sido posible continuar con estas presentaciones, pero definitivamente esta ocasión fue muy importante y especial.

"Después de dos años, de no haber estado aquí, regresamos muy contentos. Además de la pandemia, hemos tenido varios cambios en nuestra vida, actualmente la compañía ya radica en Ciudad de México y hemos estado trabajando en otros proyectos. Celebramos nuestro quinto aniversario en un centro cultural en la Ciudad de México, y como Octavio nos invitó a presentarnos en El Motivo, quisimos continuar con el festejo y realizar este concierto tan especial, porque fue un reencuentro con muchos amigos y público".





Debido a que ya no cuentan con discos en formato físico de su álbum musical, Son de Barranca se ha unido al proyecto Sembrando Música.

"Ya no tenemos discos físicos, ahora es una tarjeta que tiene un código, entras a la página oficial lo pones y se descarga la música en formato virtual. Y la tarjeta, para no tirarla se siembra y nacen plantas. Nos encantó este proyecto, para dejar nuestra semillita con esta parte de la música y también en la naturaleza. Además, la música que descargas con esa tarjeta, es única porque no está en plataformas digitales. Ahorita tenemos tarjetas con flores, albahaca y lechuga".

Durante su presentación, interpretaron diversos temas y sacaron sus mejores pasos sobre el tradicional cajón, contagiando al público con su ritmo y alegría, pues varias personas no dudaron en subirse al cajón y bailar con Son de Barranca.

Asimismo, interpretaron Las Mañanitas para un persona que celebraba su cumpleaños en familia, en ese momento. Sin duda, fue una presentación increíble, un regreso fascinante a El Motivo y una celebración de aniversario inolvidable.

Actualmente, Son de Barranca ya prepara su próxima producción discográfica y otros proyectos importantes rumbo al sexto aniversario.

