Se presentará en El Foro la obra '¿Cómo pasar matemáticas sin problemas?'

La Compañía 30+ prepara el estreno de la obra de teatro “¿Cómo pasar matemáticas sin problemas?”, en el Foro Punto Cultural el próximo 17 de junio a las 17:00 horas, y tendrá una breve temporada los sábados hasta el 8 de julio.

Esta historia de corte cómico es original de Alejandro Licona, y está protagonizada por tres jóvenes adolescentes que buscan la forma de pasar la materia de matemáticas en la Preparatoria, sin tener que estudiar ni esforzarse mucho. En esta ocasión se presenta con la Compañía 30+ y la Compañía 15+, bajo la dirección de Rodrigo Gardu y la codirección de Patricia Rodríguez.

“La obra surgió hace 10 años y se montó en el foro del Instituto Latinoamericano, yo fui parte del elenco en ese momento y me gustó mucho la obra. Y en estos años he tratado de volverla a traer a Cuernavaca porque me parece una obra muy divertida y dinámica para toda la familia, pero no se había dado la oportunidad hasta ahora platicando con Atziri Moeller, quien me comenta que estaba buscando una obra familiar con estos elementos, sin enfocarnos tanto en el drama, sino en algo más cómico y me pareció muy buena idea montar esta historia”, expresó Rodrigo Gardu.

Además, por vez primera, decidieron unir al talento de la Compañía 30+ y de la Compañía 15+ en un mismo proyecto para juntar el talento y enriquecer sus experiencias en el teatro profesional.

Y como resultado, veremos una historia con tres jóvenes protagonistas, funcionando con los actores de la compañía 30+ que son los pilares fundamentales que dan este soporte para que los chicos se sientan cómodos y confiados.

“Nuestro objetivo es presentar una obra fresca que sea para relajarse, pasar un buen rato y divertirse, es la historia de tres jóvenes estudiantes de preparatoria y sus aventuras para tratar de pasar la materia coco de todos, que son las matemáticas que no se le dan a la mayoría, y ellos están desesperados por ver qué pueden hacer”, detalló Patricia Rodríguez.

El elenco está integrado por Daphne Flores (Gabriela), Diana Rojas (Romina), Salvador Miranda (Gilberto), Juan Molina (Conde), Nikki Moeller (Rarotonga), Leobardinní del Piero (Crisóstomo), Faby Mar (Maestra Ofelia), Paty Rodríguez (Maestra Paty) y Rodrigo Gardu (Entrevistador).

“Gaby una de las protagonistas, es un personaje muy susceptible y manipulable, pero a la vez extrovertida y efusiva; y en algún momento la vamos a ver romperse, pero incluso de una forma cómica. Fue un proceso muy divertido porque en la obra original son tres adolescentes hombres, pero en el proceso terminamos con un elenco de dos mujeres y un hombre, fue algo divertido encontrar la convivencia armónica perfecta para seguir la línea cómica entre dos chicas y un chico”, dijo Daphne Flores.

“Mi personaje es la maestra Ofelia, una docente tierna y amorosa que quiere ayudar a los chicos, y cada uno de los maestros tiene características particulares. Además de que habrá sorpresas porque algunos doblan personaje. Agradezco la invitación a Rodrigo y Paty por ser parte de esta obra”, dijo Faby Mar.

Asimismo, Paty Rodríguez, también forma parte del elenco como la maestra Paty y como tía de los estudiantes. Y Rodrigo, funge como el Entrevistador que hace un pequeño prólogo a la obra, y una culminación de la misma de una forma muy cómica.

Rodrigo Gardu destacó que esta es la primera vez que realiza dirección en teatro, por lo que fue un proceso muy interesante y enriquecedor.

“Fue un ejercicio muy bueno el construir una especie de organigrama que nos funcionara a todos para que no fuera dirigir de una forma frívola, sino armoniosa y con mucha energía y vibra porque si todos los actores se sienten en esa sintonía pueden transmitirlo al público”, dijo Rodrigo Gardu.

Paty Rodríguez señaló que ha sido un gran reto esta obra, porque es más fácil provocar el llanto que la risa, porque puedes caer en cosas en que hasta caigan mal.

“Se ha hecho una buena amalgama de los personajes y cada uno ha aportado sus contribuciones y eso ha hecho que el resultado sea muy bueno y divertido”, comentó Paty.

Las funciones serán los sábados 17 y 24 de junio, 1 y 8 de julio a las 17:00 horas. Los boletos tienen un costo de 150 pesos, adquiérelos previamente al teléfono 7771118514 o en taquilla.

