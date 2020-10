Revive la magia del teatro en el Foro Shakespeare

Con la premisa “Solicitamos espectadores”, el Foro Shakespeare, dirigido por los actores Itari Marta y Bruno Bichir, abrirá sus puertas en octubre para recibir nuevamente al público con un aforo del 30 por ciento en cada obra.

Debido a las difíciles circunstancias por las que atraviesa el teatro independiente, hace dos años el teatro cerró sus puertas de manera definitiva, pero con el ímpetu y las ganas de continuar, durante este 2020 pretendían abrir de nuevo este emblemático espacio, sin embargo, por la pandemia se tuvo que suspender. En meses pasados, le apostaron a la modalidad de teatro virtual con gran éxito, y ahora vienen recargados para presentar funciones con público y continuar con las virtuales.

El Foro Shakespeare ha resistido, justamente cuando íbamos a abrir se vino la pandemia y nosotros de necios y necias, porque somos un equipo de trabajo muy luchón hemos seguido trabajando y dos años después mágicamente volveremos a abrir, expresó Itari Marta.

Desde la modalidad virtual en una videollamada, Bruno Bichir estuvo presente en conferencia, manifestando su alegría por volver al teatro y por supuesto, cuidar al público con las medidas de higiene necesarias.

Hemos estado muy de cerca con el gobierno acatando órdenes y negociando para que las personas se sientan seguras de venir al teatro en esta nueva normalidad, comentó el actor.

Por supuesto, los asistentes deberán ingresar con cubrebocas, pasar por el tapete sanitizante, se les tomará la tempetura y se les otorgará gel antibacterial; asimismo, en las butacas se mantendrá la san distancia e incluso los actores deberán implementarla.

Fueron seis meses cerrados que resultaron muy difíciles, por lo que todos los espacios independientes van a necesitar de ustedes para reactivarse. Por eso arrancamos con la campaña ‘Solicitamos espectadores’, nuestro aforo será de 60 personas y realmente el público es quien nos ayudará en esto. Nos emociona mucho regresar al teatro porque es algo que se disfruta muchísimo, señaló Itari Marta.

Asimismo, presentaron la cartelera que tendrán durante octubre y noviembre con funciones presenciales, algunas sólo digitales y otras mixtas desde distintos espacios.

Entre los espectáculos que presentarán están: “Parkour”, “Lotería Stand up”, “Destino Uganda”, “7 machos stand up comedy”, “Que no se culpe a nadie de mi muerte”, “Bichito”, “Tributo in the Heights”, “Pogo”. “Al final del arcoíris” y “Cuando calienta el sol”, la mayoría con funciones mixtas.

Mientras que en la cartelera de Irrealidad virtual, están “Lotería rusa”, “Coordenadas sutiles”, “Dizoomciados” y “Villa olímpica”.

Agradezco mucho a los productores que se arriesgan a poner estas obras en vivo, con el 30 por ciento del aforo por un esfuerzo de sostenerse, porque la hay una necesidad de teatro por parte de todo, por el público y los creadores.

Sumando esfuerzos con más personas, abrirán el restaurante que busca ir más allá de una cafetería, pues con muchas sorpresas brindará una grata experiencia para quienes asistan al teatro. Asimismo, se reabrirá la Librería Paso de gato, especializada en artes escénicas y cine. Además, la fachada del foro, ha sido renovada.

Es increíble, volvernos a unir con estos héroes que atraviesen las barreras del pánico de la pandemia, y que con todo el amor se cruce la entrada de este emblemático y bello recinto para crear la magia otra vez, crear conciencia juntos en vivo y en directo y tener una experiencia trascendental, dijo Bichir.

Consulta la cartelera en www.foroshakespeare.com