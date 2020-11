Retoma filosofía en un lienzo

Todos en algún momento de la vida nos hemos preguntado el por qué de las cosas, de dónde venimos y hacia dónde vamos, sin embargo, para el artista Jorge Cerros Calvo ha sido el motivo de estudio y creación de su obra basada en la figura humana.

La principal rama del arte en la que se desarrolla Cerros Calvo es la pintura, en su obra estudia desde la figura hasta el concepto del ser humano y su condición, de ahí parte a otras áreas específicas.

Su interés en el concepto de ser humano parte de los principios básicos de la filosofía, de la racionalidad; al cuestionarse el por qué de sus impulsos, sensaciones y sentimientos que conlleva el ser humano. También de sus factores externos, de algunas imposiciones sociales como la religión y la moral.

“Particularmente mis progenitores son creyentes y he tenido influencias directas e indirectas en ese sentido. Me interesa darle una salida a estos cuestionamientos y es por eso que comúnmente represento la figura misma del ser humano, ya sea mediante el retrato o su figura completa”, indica.

Más allá de que le funcione como un modelo, lo explora y asume como un objeto de estudio que le ha sido de su interés durante la mayor parte de su vida, pues es algo que está cotidianamente ante nuestros ojos.

Además de estar concentrado en su especialidad le gusta estar al tanto de diversas disciplinas, principalmente las que son del área plástica, pero no descarta contemplar y aprender de otros campos de las artes visuales como la instalación, arte sonoro, performance, pues su interés es mantenerse receptivo.

“Considero mi camino emergente y apenas dando los primeros pasos, ha sido satisfactorio y me he encontrado con diversas circunstancias que me han hecho vislumbrar una realidad, más allá de proyecciones vagas”, señala.

Con el paso del tiempo se ha ido adentrando en su trabajo y obra, uno de los puntos fundamentales que lo han ayudado a nutrir su arte y a que sobresalga y se de a conocer en su entorno ha sido la constancia y perseverancia.

En us obra, Jorge explora las diferentes etapas del ser humano.

Ha participado en diversas exposiciones colectivas e individuales.

“Un punto clave para crecer es creer en la obra propia, porque actualmente existen múltiples tendencias que compaginan bien con discursos del arte actual, pero sin la credibilidad propia no sirve de nada estar a la moda. Son factores que me han funcionado para mis planes y proyecciones”, apunta.

La mayoría de las personas interpretan a un artista desbordando sus sentimientos en un lienzo a través de los objetos que utilicen, perdidos en un mundo distinto, pero para Jorge más que apasionarle, el trabajo pictórico le ha permitido algo que ningún trabajo le ha dado, es decir la concentración en el desarrollo y calidad de su obra, es algo totalmente satisfactorio.

“No me gusta romantizar los sentimientos y emociones en el arte, lo que hago me provoca de todo y al mismo tiempo nada, lo que me gusta es la concentración que implica y que me complace visualmente”, recalca.

En la actualidad Jorge Cerros se dedica a la práctica en diversas técnicas, sobre todo en carbón y a veces un poco de color. Este tiempo le ha servido para mejorar sus trazos y tal vez de entre todos los bocetos que ha hecho sale una inspiración para su próximo proyecto, el cual tiene que ver con el retrato pictórico.

“Es una línea que he venido trabajando, en la que más perseverante he sido. Por fortuna cuando inicié con dicho trabajo, a principio de año metí un proyecto para el Fonca y fui seleccionado”, afirma.

En esta nueva serie el artista retomará con ayuda de tutores y conocidos con más trayectoria en la temática de la figura humana. Al mismo tiempo piensa generar más obra fuera del proyecto, sin salir de su área de estudio que es la el ser humano y su condición.

Ha tenido varias exposiciones colectivas e individuales, lo que lo ha llevado a conocer artistas de diferentes lugares, con quienes ha compartido conocimiento que han beneficiado la difusión de sus obras.

El resultado de su buen trabajo como pinto ha sido la concentración y la perseverancia.