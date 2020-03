Por esta razón impiden reapertura del Museo de la Caricatura

Rubén Eduardo Soto Díaz, director del Museo de la Caricatura e Hostorieta (Mucahi),ubicado en Anenecuilco, Ayala, acusó que la directora de la Casa de la Cultura, Brianda Azaharei Sánchez Aragón, pretende condicionar la reapertura del espacio cultural y su permanencia con el pago de dinero en efectivo de una supuesta renta a un inmueble que pertenece a la comunidad, y fue intervenido por la Sedatu actualmente.

De acuerdo con Soto Díaz, este miércoles se tenía prevista la reapertura del museo el cual se encuentra ubicado en las instalaciones de la Casa de la Cultura, esto luego de que se llevaran a cabo trabajos de mantenimiento desde el pasado mes de noviembre por las obras que ejecutó la Sedatu.

Sin embargo, señaló que una vez que se anunció su reapertura, la directora del lugar inició con una serie de limitaciones y condiciones, que van desde el pago mensual de mil pesos, hasta una donación extra de 300 pesos para cuestiones de mantenimiento, donación de material de limpieza, entre otros conceptos.

“La Casa de la Cultura son ocho salones y yo solo ocupo uno, el cual no tenía ni piso, ni puerta y fue beneficiado por el recurso de Sedatu y ya cuenta con su piso y puerto, y por eso anuncié que para el día 4 de marzo la reapertura del museo, pero desde ese momento la directora de la Casa de la Cultura me entregó un escrito en donde me dijo que yo ya no podía regresar a la Casa de la Cultura, a menos que cumpliera con ciertas condiciones, entre ellas pagar dinero mensual, me cambió a otro salón y que se debe pedir permiso a ella para hacer eventos”, detalló.

Por ello, dijo que este espacio él junto con la directora se instaló para que en esa comunidad existiera un espacio cultural, además de que se abriera este museo de la caricatura en Morelos, por lo que lamentó que actualmente se niegue se abra este espacio.

Soto Díaz solicitó la intervención del presidente municipal de Ayala, Isaac Pimentel Mejía para que se permita la reapertura del espacio en la Casa de la Cultura de esa localidad, al señalar que desde el 2000, sin que todavía existiera la Casa de la Cultura, ya se utilizaba este espacio para el Museo de la Caricatura e Historieta, lugar que desde su creación ha tenido fuerza a nivel nacional e internacional.

Este museo alberga el acervo más importante de publicaciones relacionadas con la caricatura y la historieta mexicana, el cual es el único de su tipo en todo el país, y responde a la inquietud de un hombre por preservar la memoria histórica de una expresión artística.

El Mucahi se fundó en el año 2000 y a lo largo de 18 años ha sido alimentado a través de las donaciones que hicieron grandes dibujantes de la historieta mexicana, como Joaquín Cervantes, cuya muerte le dio nombre al lugar, y Sixto Valencia Burgos, responsable artístico del emblemático Memín Pinguín.