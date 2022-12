Payasadas rockeras II estará en Cuernavaca y Cuautla

Con el estreno del espectáculo “Payasadas Rockeras II”, Perico El Payaso Loco y el grupo de rock progresivo La Perra, celebran 45 años de Perico y 25 años de trayectoria con la agrupación. Y para celebrar presentarán dos funciones en Cuautla y Cuernavaca, los días 2 y 3 de diciembre, respectivamente.

“Payasadas Rockeras II” llegará a Cuautla el 2 de diciembre a las 19:00 horas en el Teatro Narciso Mendoza, entrada libre. Mientras que, en Cuernavaca, será el 3 de diciembre a las 13:00 horas en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano (MMAC), entrada libre.

Cabe destacar que “Payasadas Rockeras II”, se realiza con el apoyo de la beca otorgada por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos (SACPC). En este espectáculo musical lleno de diversión, el humor alegre y loco de Perico y la música energética y poderosa de La Perra, se unen en este gran espectáculo, cuya historia se ubica en un concierto de La Perra que está por comenzar.

En escena el amplificador del bajo de Elena, listo para sonar. Pero, la batería de Perico está desarmada, regada por el escenario o fuera del mismo, no hay batería con que tocar, el público está listo para gozar del show. Esto es una pesadilla hecha realidad. Perico logra armar su batería con ayuda de Elena y del público, terminó la pesadilla, la música y el humor van a comenzar. Perico contará cómo empezó todo y también como terminará (o continuará). Una historia de humor, un show de música, aderezados con un poco de horror y amor.

“Para este proyecto Elena Sánchez produjo ocho piezas musicales, que ya hemos presentado y realmente le gustan al público. Pretendo que el inicio del espectáculo sea casi clown, y luego seguir con payasearía e intentar jugar muy infantil. La historia se centra en una pesadilla, que cuando está por iniciar el concierto de La Perra, mi batería está desarmada, y le ruego al público que me espere para armarla, al lograrlo cambia mi actitud y se convierte en un show de la perra. Y la actuación se da conforme a las piezas para presentarlas lo más chistoso posible”, expresó Perico El Payaso Loco.

Su camino como Perico El Payaso Loco inició en 1977, convirtiéndose en un personaje entrañable con espectáculos para el público infantil y para los adultos. Su formación profesional fue como Sociólogo en la UNAM, y se desempeña también como baterista y actor.

Su inspiración viene de los cómicos del cine mexicano del cine mudo, los merolicos y gritones del circo. Ha desarrollado un estilo personal y único, con un maquillaje sencillo y una caracterización que varía de acuerdo a la moda, Perico sale a escena con una gran actitud que se complementa con la actuación, la pantomima y su capacidad para gesticular.

“Son 45 años de éxito, entendido a la manera personal, para mí ha sido muy feliz y la felicidad es el éxito, no porque esté en la televisión o en el mainstream, sino por todo lo bueno que me ha dejado este proyecto”.

Asimismo, con el paso del tiempo, los contextos sociales han cambiado, por lo que cada vez es más difícil llevar una carrera en el mundo del espectáculo, como payaso con un humor más ácido.

“45 años de Perico El Payaso Loco son una bendición, un poco alterada por los cambios del humor, por las cuestiones de género y lo políticamente correcto, pero es la realidad y no podemos evadirla. Actúo con cierto temor, aunque me autocensuro en el escenario o pido perdón antes de decir ciertas cosas, está raro es un período difícil como payaso. Actualmente, todo el trabajo de los payasos es complicado es de hacer adornos con flores, de hacer poesía con imágenes grotescas”.

Por otro lado, el desarrollo musical de Perico continúa con La Perra, dúo musical que integra con Elena Sánchez, compositora y bajista con más de 37 años de trayectoria.

La Perra surge en 1997, su trabajo musical experimenta la fusión del jazz, el rock progresivo, el avant-prog y el rock in opposition, que el dúo cataloga como jazz rock progresivo contemporáneo, cuya propuesta ha sonado por distintas partes de la República Mexicana. En su trayectoria, cuentan con tres producciones discográficas.

“La Perra es otra suerte en la vida, un poco más difícil, quizás por descuido, cuando salió el primer disco de La Perra, en la revista La Mosca nos nominaron como segundo mejor disco del año y quinto mejor grupo de rock y nos fue muy bien, pero no supimos capitalizarlo, si hubiéramos sabido comercializarlo, quizás sería otra cosa ahora, pero la verdad no me arrepiento porque no me gusta cómo se tiene que manejar el rock, la música y el espectáculo en general, me cuesto mucho trabajo”.

Elena y Perico recuerdan que La Perra ha tenido muchos momentos de gloria en los medios de comunicación, y momentos buenos de salir a escena, abrir conciertos de Real de Catorce y Arturo Meza, sin embargo, han decidido ir por otro camino y conectar de manera directa con el público.

“Ahora los shows son diferentes para 30 o 40 personas, y el contacto es mucho más cercano y eso hace los espectáculos más fuertes cuando la gente se conecta con nosotros. Los discos son como hijos, nacen y se van, y nosotros somos unas madres desobligadas, tenemos tres discos y están agotados. Recientemente, realizamos algunas copias más que estarán disponibles en las presentaciones”.

Únete a esta doble celebración y disfruta de “Payadas Rockeras II” en alguna de las dos funciones próximas, y apoya a estos talentosos músicos que ya son considerados como morelenses, pues radican en Tepoztlán desde hace varios años.

