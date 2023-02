Paco Ignacio Taibo II defiende ausencia de FCE en FIL de Minería: "piden un precio exagerado"

Tras informar en redes sociales que el Fondo de Cultura Económica (FCE) no participará en la Feria Internacional de Libro de Minería, debido al alto costo del stand dentro del evento universitario, su director, Paco Ignacio Taibo II, explica en entrevista con El Sol de México: “Nuestra postura es muy sencilla, nosotros tomamos la decisión de no participar a partir de una situación de manejo económico. Ellos están pidiendo un precio exagerado por el metro cuadrado y nosotros que tenemos una política de vender libros lo más barato posible nos hemos dado cuenta de que no es costeable y no funciona.

“El conflicto no es con la UNAM, nosotros somos distribuidores de sus libros, vamos a las diferentes ferias de la universidad. El conflicto es con Minería que tiene una política equivocada y no tenemos que plegarnos a ella”.

Detalló que no hay forma de modificar su decisión de no participar en la 44 edición de la FIL Minería, que inicia este jueves y se prolongará hasta el 6 de marzo. “Nosotros ya tuvimos un dialogo con los organizadores. Les dijimos que no estábamos de acuerdo en esto y no nos contestaron. Si ellos siguen con esta política yo creo que irán invitando a que muchas editoriales vean que no es costeable y también decidan no participar”.

Respecto a la venta alternativa que el FCE y librerías Educal realizarán en el Palacio Postal en los dos fines de semana que coinciden con la FIL Minería, señaló que va a ser un tendido de libros como los que han hecho en otras ocasiones. “Básicamente vamos a llevar nuestra producción, entre ellos la colección Vientos del pueblo, con la que hemos bajado notablemente el precio”.

Al cierre de esta edición los organizadores de la FIL no habían respondido a la petición de este diario para conocer su postura ante la ausencia editorial del Fondo de Cultura Económica.

El balance al frente del FCE

En entrevista previa, Taibo II habló acerca de su gestión de poco más de cuatro años como director del FCE, durante los cuales considera que ha logrado varios avances en cuanto a los propósitos que se había fijado desde el primer día; sin embargo, en un examen de autoevaluación reconoce algunas deficiencias en el proceso.

“Estos años han sido, sobre todo un reto y una experiencia interesante. Se ha tratado de convertir a una editorial como esta, con un fondo histórico permanente muy sólido y una gran presencia en el ámbito académico del mundo hispanoparlante, también en una editorial popular. Por eso es que desde el principio el lanzamiento de una política de bajar los precios era fundamental. El precio del libro en México se había vuelto insoportable y la tendencia era que siguiera siéndolo”.

Paco I Taibo II estuvo en la FIL Guadalajara 2022 para presentar su libro 'La libertad. Trece historias para la historia'. Foto: David Tamayo | El Occidental

Destaca la creación de la colección Vientos del pueblo, con 71 títulos a un costo de 20 pesos, que les ha permitido millones de ventas en todo el país, así como la edición de “un libro y medio diario”; la recuperación de ventas a nivel de 2019 y las aperturas de librerías en Colombia, Chile y Cuba.

“Hemos hecho todo esto más reparar los desastres que habíamos heredado de viejas administraciones: operaciones confusas, gastos innecesarios y superfluos; bodegas llenas de libros que nadie sabía cómo habían llegado ahí, librerías que perdían dinero sistemáticamente; abandono de regiones enteras del país a donde el libro no llegaba, participación en ferias nacionales e internacionales que le significaban el gasto de una fortuna al Fondo”, agrega el escritor.

Como un ejercicio de autocrítica, Taibo II confiesa: “creo que sobreestimé mi capacidad para transformar cosas, un aparato como el del Fondo es más lento de lo que parece, sin embargo, ha habido cambios sustanciales. Heredamos un aparato de Estado que no sólo era corrupto, sino altamente ineficiente. Lidiamos día a día con la estructura burocrática”.

Como gran ejemplo de esto el biógrafo de Pacho Villa menciona la aún inconclusa fusión del FCE, a cargo de la Secretaría de Educación Pública, con la identidad paraestatal de librerías Educal, la cual había sido anunciada incluso antes de que Taibo tomara su cargo.

“Esta fusión no se ha formalizado, pero eso no importa porque en la práctica ya somos Fondo Educal D. G., por instrucción presidencial, por lo que trabajamos como un bloque. Los caminos son complicados burocráticamente, yo no sé si al final va a haber un edicto presidencial que formalice la fusión o una transferencia de las dependencias que están en Cultura y de SEP al FCE. Pero es probable que haya noticias en un par de meses”, concluye el escritor.