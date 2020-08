Morena es de todos

La soberbia puede volver loco a cualquiera.

Morena nació como un movimiento social en contra de las estrategias de una cúpula partidista que se separó de sus bases y, por medio de subterfugios, pretendió arrogarse la voluntad de simpatizantes, militantes y ciudadanía. Una cúpula “chuchista” que dejó de representar a la izquierda para representarse a sí misma.

Si hoy la gente confía en Morena, es porque nuestro Presidente entendió aquella debacle y decidió salirse de ella, es quien mejor ha leído los anhelos y deseos del pueblo, quien mejor los encarna y, sobre todo, quien mejor los representa, ha mantenido una lucha constante, guiado por la rectitud de los principios que dan vida a nuestro movimiento. Eso es Morena, no nos dejemos engañar: ganamos por el temple de nuestro Presidente; sus ideales y su fortaleza fueron la mejor carta de recomendación ante más de 30 millones de ciudadanos.

El Presidente hizo un análisis muy claro de la situación y destacó que Morena no puede caer en los vicios de la oposición; por ello sugirió que la renovación de la dirigencia, se resolviera a través de encuestas abiertas a toda la gente que quisiera participar. El pueblo quita y el pueblo pone.

No cumplir con la sugerencia presidencial, ha ocasionado que miles de ciudadanos interpongan juicios para ser incluidos como militantes de nuestro partido. El Tribunal Electoral reconoció que Morena no tiene un padrón completo ni confiable, y por ello dispuso la actualización de su padrón como requisito previo para elegir a consejeros y congresistas. Y aun cuando el padrón es el origen de casi todo el problema, la instrucción no se ha cumplido. Hace casi cuatro años que Morena no afilia a nadie, y son millones las personas interesadas en participar en la vida partidista quienes hoy se han quedado afuera. Ante esta grave situación, el Tribunal Electoral ha maniatado que dicha elección se realice mediante encuesta abierta a la ciudadanía; con ello se protegerán los derechos de los millones de simpatizantes de nuestro partido que no están afiliados.

Lo que tratan de hacer Ramírez Cuéllar y Bertha Luján parece un burdo intento por incumplir con la resolución del Tribunal Electoral. Una encuesta abierta es para todos los ciudadanos, una cerrada es sólo para los militantes. Sin embargo, parece haber un afán tramposo de la cúpula que hoy detenta el poder de Morena al insistir con ese torpe argumento; y ahora pretenden que la encuesta “sea abierta” a los militantes y se utilice un padrón incompleto, sesgado y poco confiable, para aplicar dicha encuesta cerrada. Si quieren engañar al pueblo ya deberan saber que no vamos a permitirlo.

La dirigencia fue electa con la consigna de organizar la renovación en un plazo de cuatro meses; el tiempo se ha duplicado y ahí siguen, pensando que millones de simpatizantes y lopezobradoristas vamos a guardar silencio ante ese incumplimiento ilegal. Además, emiten una convocatoria en donde condicionan la elección de dirigentes a la elección de consejeros y congresistas. En plena pandemia pretenden hacer asambleas distritales, cuando hay distritos con miles de afiliados que son población en riesgo y no habría manera de guardar sana distancia.

Han querido enturbiar este proceso de renovación de la dirigencia con el argumento de que el Tribunal Electoral no debe intervenir en la vida del partido. Farsantes, ellos ocupan la dirigencia porque interpusieron decenas de juicios, y hoy saben que están en pleno desacato de lo ordenado por el propio Tribunal.

Morena es del pueblo, más grande que un grupúsculo enseñoreado con esas ansias de poder. Es un movimiento que defenderemos desde las bases, con los millones de mexicanos que nos confiaron el cambio verdadero y a quienes han negado su afiliación. Pudimos derrocar al autoritarismo priísta y sabemos bien qué debemos hacer. Por lo pronto, les exigimos de manera inmediata la renovación de la dirigencia por encuesta abierta a todos los militantes y simpatizantes lopezobradoristas que construimos este partido, sin simulaciones ni trampas, porque al pueblo lo van a oír.





