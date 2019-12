"Misión o Misioneros"

El primer periodo de evangelización en América continental se puede describir en varias líneas. A la llegada de los conquistadores en 1529 se encontraron sobre el suelo de norte y centro América dos grandes civilizaciones: la mexica en México y la maya en la península de Yucatán.

La acción de los misioneros comenzó con la destrucción de la idolatría. La estrategia adoptada fue la de la “tabula rasa”, que partía de un juicio de la idolatría considerada generadora de todos males como el incesto, los sacrificios humanos, la sodomía, el canibalismo, la embriaguez.

Los frailes comenzaron a aprender las lenguas indígenas, gracias a la ayuda de los niños. Fue una tarea ardua, dado que las lenguas habladas en México eran no menos de 40. Prepararon gramáticas, diccionarios, y dotaron de carácter alfabético lenguas que no poseían escritura.

Los indígenas no llegaban al bautismo sin una buena formación catequística; para ello fueron elaborados instrumentos adaptados a la población como; la Doctrina y la Cartilla, los Catecismos y las Doctrinas Cristianas.

Los franciscanos tenían en México 80 conventos y 380 frailes, Michoacán, Yucatán, los dominicos 40 conventos y 210 frailes establecidos sobre todo en el centro de México. Poco a poco se perdió el fervor misionero. Surgieron las primeras universidades, con el fin de preparar a las clases dirigentes del futuro.

Llama la atención la semejanza en la 4T, el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, para desaparecer a los mal llamados “Ninis”, realmente los jóvenes tienen futuro, ante tantas adversidades no sólo en México en general, el mundo está muy colapsado, pero aunque están de aprendices como dice el señor Presidente, no veo después cuál sea la dirección que tomen cuando puedan terminar una carrera, aplicarán lo aprendido para cubrir sus gastos, y que la 4T ya no les dé dinero, ¿será sustentable este programa?. La cartilla moral, hará milagros.

Por otro lado se dice que Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, adoctrina con una hora a la semana en sus centros de trabajo, a los jóvenes aprendices. Parecería una obra como la de los franciscanos. La dirigencia nacional del PRD presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública contra la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y quienes resulten responsables por la presunta malversación de recursos públicos y flagrante violación al estado laico.

Son como 7 mil personas, cifra muy interesante que forman parte del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, incentiva la formalidad en el país. Está claro que estos actos de presión y coacción en contra de los derechos humanos y legales de los ciudadanos inscritos en el programa federal, porque a través de las declaraciones que realizó Arturo Farela Gutiérrez, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, donde ha señalado que se están evangelizando a 7 mil jóvenes de este programa federal. Una estructura similar, a la que tuvieron los frailes hace algunos años, en la evangelización en 1559.

El adoctrinamiento evangélico es realizado por los llamados servidores de la nación,< como apóstoles de México>, quienes forman parte de la comunidad religiosa, lo que viola la Constitución y las leyes de Responsabilidades Administrativas y de Asociaciones Religiosas y de Culto Público.

Para otras religiones será interesante poner mucha atención, sobre esta temática, no olvidemos la guerra cristera, que después de una Revolución, muchos se fueron a la “bola”, como decían muchos no sabían de que se trataba pero fueron dejando muchas heridas.





Email: quehaydenuevoviejo760@yahoo.com.mx