La toma de la CNDH

La toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dado de qué hablar en el entorno político y social mexicano, esto tras el inicio de las protestas en dicha dependencia desde el pasado jueves 3 de septiembre y que hasta la fecha se han extendido debido a que no se ha logrado alcanzar un acuerdo entre las autoridades y los distintos grupos que exigen justicia. Para entender lo que está sucediendo con la toma de la sede de la CNDH, me parece fundamental entender los antecedentes de la figura del ombudsman, y en este caso, de la ombudsperson, Rosario Piedra Ibarra. Esta institución tiene su origen formal en Suecia, cuando el rey Carlos XII en 1713, la crea para controlar a sus ministros y sus actos durante sus ausencias. Es fundamental entender su funcionamiento, que, posteriormente, se establece en la constitución sueca de 1717 como un órgano autónomo del rey, entiéndase como el Ejecutivo, pero, también, totalmente desligado de los otros poderes, el Legislativo y el Judicial. Su evolución no ha parado, y en 1976 en la misma Suecia, una parte de la institución veía temas de quejas en contra de tribunales, ministerios públicos y prisiones; la otra, investigaba quejas en contra de fuerzas armadas, autoridades locales, educación y bienestar. Esta figura se extendió desde principios de 1920 en toda la península escandinava con diferentes modelos, pero siempre respetando un principio fundamental: la capacidad de intervenir e interrumpir de inmediato la flagrante violación a los derechos humanos y la necesaria independencia y autonomía de todos los poderes sobre los cuales le tocaba actuar en caso de un abuso en la aplicación de la ley, de un acto administrativo o la intervención de las fuerzas del orden. Creo que lo primero y más importante es separar tres aspectos fundamentales: El primero, el legítimo derecho y reclamo de mujeres y sus familias por desapariciones, feminicidios y violencia generalizada que sufre una mujer por el simple hecho de serlo, en este país. Bien lo declaraba en una entrevista la saxofonista oaxaqueña atacada con ácido el año pasado, ser mujer en México “es una mala noticia”. En segundo lugar, la injerencia de grupos políticos, que, sin duda, están teniendo injerencia en este movimiento. Y, en tercer lugar, el Presidente, incluso en declaraciones dijo que la toma de las instalaciones de la CNDH es para golpear a su gobierno. Pero entonces dicha institución es parte del gobierno o goza de autonomía. La lucha por los derechos humanos y su defensa, que ha sido una fundamental demanda de la izquierda, se debe de apostar por una gran reforma en la cual se dotara a la CNDH de facultades equivalentes a los organismos escandinavos, que pueden tener una intervención inmediata y sin determinación de otro poder, incluso excarcelar a una persona que esgrimen, fue arrestada violando sus derechos humanos. La evaluación de la eficiencia de la CNDH es un hecho que le corresponde realizar a la sociedad mexicana; Es necesario remarcar que la CNDH es una institución pública al servicio de la sociedad, que a partir de su autonomía constitucional ha ido construyendo un diseño propio de gestión pública orientado a la protección de los derechos humanos dentro del marco de la ley, bajo principios claramente establecidos y definidos, que no responde a intereses extraños o personales, sino exclusivamente a la protección de los derechos fundamentales en el país. El respeto a las leyes, como lo decía el presidente Juárez, debe ser la norma permanente para la convivencia entre las naciones como entre los individuos, cuando el derecho de la fuerza prevalece sobre la fuerza del derecho, ésta no termina con los problemas, pero si con las posibles soluciones. Excelente fin de semana.