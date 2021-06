La clase media no vive en palacios, los monarcas sí

Zapata y Villa entraron victoriosos a Palacio Nacional el 6 de diciembre de 1914, Zapata se rehusó a sentarse en la Silla Presidencial, como se lo pidió Villa porque dijo que era la culpable de la desgracia de los mexicanos, estaba embrujada… porque cuando alguien bueno se sentaba en ella al levantarse se había vuelto malo… AMLO la mandó limpiar. (Reporte Índigo, diciembre, 2019)

Otra vez, el presidente se lanza contra la clase media, ahora toma como ejemplo a Gabriel Quadri como el representante ejemplar de académicos y clase media. ¡Dios mío, no sabe usted el repudio político que me causa el excandidato de Elba Esther Gordillo a la presidencia de este país, por favor! ¿Puede usted creerlo? Y todo porque ganó las elecciones para diputado en Coyoacán. ¿Y esto lo hace ejemplar y genuino representante de la clase media? Por supuesto que no. El presidente de México no soporta a las personas que estudiaron y obtuvieron un grado académico. Dice que los grados académicos, “son como grados monárquicos [...] Que los que consideran que tener grados grados académicos es como tener títulos de nobleza, que los hay….” Y sin embargo, considera que estos académicos se dejaron sorprender. El presidente supone que en Coyoacán viven mayoritariamente académicos. Según él porque los académicos de Coyoacán se dejaron sorprender y los engañaron, se dejaron engañar. “Porque fue tanto el manejo de la información, que fue facistoide… que la gente se aturdió porque funcionó la máxima de Gebels [sic, Goebbels] una mentira que se dice muchas veces, se puede convertir en verdad… que los que votaron mayoritariamente en Coyoacán por el señor Quadri” Y les pregunta: “¿saben cómo piensa, cómo es?… algunos sí porque el señor Quadri es doctor, seguramente algunos sí porque, como el señor Quadri … y profesan cierto respeto por los grados académicos, que son como grados monárquicos… Algunos sí […] Los que piensan como él, los que consideran que tener maestría, doctorado es como tener títulos de nobleza… que los hay y que se creen superiores… Pues esos es muy seguro que sepan quien es el señor como el señor Quadri y que opinen igual. Los hay… .” Pero, les dice que a pesar de sus grados académico pueden ser manipulados. “Pueden tener grados académicos y ser muy susceptibles a la manipulación…” En este momento, el presidente salta abruptamente en su discurso para expresar que es lo que quiere con este razonamiento equivocado, sustentado en premisas falsas y plantea que es lo que quiere: “Estamos hablando de una clase media solidaria, fraterna, no ladina… y repito no aspiracionista… claro que hay que superarnos, pero no volvernos egoístas y aspirar a ser Fifi… toda esa vida vacía, de lujo barato, de apostar todo a lo material a triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole… “ Una vez más, haciendo afirmaciones bárbaras, que le perdona a esa clase media que tenga aspiraciones, pero le endilga que quieren progresar materialmente y no tienen escrúpulos morales, como lo expresa en lo que ha decidido hacer el ejemplo por excelencia al señor Quadri que ganó la diputación en Coyoacán. Y esta es la frase del señor Quadri con la que aquellos que votaron por Quadri en Coyoacán, según el presidente, están de acuerdo o, a pesar de sus grados académicos fueron manipulados: “Si México no tuviera que cargar con Oaxaca, Guerrero y Chiapas sería un país de desarrollo medio y potencia emergente”. Y tenemos que polemizar sobre esto, afirma AMLO, porque no podemos permitir que siga avanzando esta mancha negra de individualismo, de clasismo, de racismo… Tenemos que buscar una sociedad mejor, no esto. ¿Dónde está el respeto a las culturas? ¿Dónde está el respeto al prójimo? ¿Dónde está el humanismo? Claro, imagínenlo de legislador… Imagínense con este pensamiento no iba a quedar ningún programa de bienestar”. Y eso es lo que verdaderamente le preocupa al presidente López Obrador, perder las elecciones por el voto de la clase media en las próximas elecciones. Con esta prédica casi sacerdotal pretende convencer a la clase media. ¿Y usted cree que va a tener éxito con este tipo de discurso? Yo le apuesto que no, por el contrario, con este tipo de discurso, lo que logrará es el rechazo de la clase media y de los académicos, a pesar del enorme poder que usted tiene de colocarse en los medios todos los días con su investidura presidencial. ¿Y sabe por qué? Porque esta clase media que pudo ir a la escuela y llegó hasta una maestría y doctorado, a diferencia de sus padres porque muchos de ellos no pudieron terminar ni la primaria, no lo hizo porque se fuera a “hacer rica”. Los académicos sabían que ese no era el camino, por ejemplo, la generación de la libertad, la del 68, sabía que ese no era el camino. Pero algunos, como el señor Quadri, seguramente lo hizo porque su ambición, era ser presidente, muy aspiracionista, la ambición por el poder. Cuando uno estudiaba, uno los podía identificar fácilmente, sabíamos que utilizaban ese discurso “salvador” de las mujeres, de los pobres, de los indígenas… Pero en realidad su máxima aspiración era el poder y la “nobleza”(¿?) que da el poder político y la aspiración de vivir en un palacio. Los que votaron en Coyoacán por el señor Quadri, fuera de los que piensan como él, son producto de una perversión de la política, como los que votaron por Trump en Estados Unidos o por Bolsonaro en Brasil, pero por la forma en que se hace política en este país y en esos países, pero no porque son de la clase media ni porque aspiraron a ser nobles y vivir en un palacio, señor presidente, como aquellos que viven en un palacio y tienen mucho poder.