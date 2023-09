La cinta 'Por favor no me abandones' tendrá su premier en el Cine Morelos

El próximo 19 de septiembre se realizará la premiere de la película mexicana "Por favor no me abandones" dirigida por el cineasta Antonio Rotunno, la cita es en la sala Gabriel Figueroa del Cine Morelos a las 16:00 horas, se contará con la presencia del director, la protagonista Valentina Sumavsky y la actriz Maritza Olivares como invitada especial. Entrada gratuita.

Te puede interesar: Pablo Cruz enfrentó un desafío actoral en 'Las viudas de los jueves'

La película "Por favor no me abandones" es una producción independiente escrita y dirigida por Antonio Rotunno, que fue filmada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a principios de 2020, justo antes de la pandemia. Esta cinta es un thriller con una mezcla de horror, drama y humor negro, que tuvo su estreno en festivales internacionales de cine durante 2022, y obtuvo cinco premiaciones en dicho recorrido.

La historia se centra en Helena y Jesús, quienes viven felices en pareja, hasta que su estabilidad se ve interrumpida por Anna, la exnovia de Jesús, pues, aparentemente, tienen un hijo juntos. Helena comienza a sentir una avalancha de inseguridades, por lo que reacciona de manera violenta y agrede a Jesús suplicándole que no la abandone, pero ese solo será el comienzo de una cadena de violencia y crímenes. ¿Hasta dónde será capaz de llegar Helena?

Esta trama, aparentemente sencilla, se sostiene en gran parte por la destacada participación de su elenco, recibiendo buenos comentarios del público y programadores de los festivales en los que participó.

Cortesía | Facebook: /porfavornomeabandones

El elenco está integrado por

Valentina Sumavsky (Helena)

Jesús Meza (Jesús)

Sara Manni (Anna)

Rafael Gallegos Parra (Martín)

y los actores tamaulipecos Carlos Rodríguez y Alejandro Santisbón, ambos con trayectoria en teatro, cortometrajes de la región y películas.

Gossip Raperos morelenses buscan destacar con sus composiciones

En su primer papel protagónico, Valentina Sumavsky, fue nominada a Mejor actriz de largometraje en tres festivales, de los cuales resultó ganadora en dos, en el Genre Blast Film Festival 2022, de Estados Unidos y el Shanghai Indie International Film Festival 2022, de China.

A pesar de ser una producción bastante modesta, la película irrumpe en el cine nacional con una propuesta personal y una visión distinta a lo acostumbrado en la mayoría de las obras mexicanas de su género, situándola entre lo que en el extranjero se conoce como midnight movies (películas de medianoche), ligadas al cine de culto.

El estreno comercial de "Por favor no me abandones" será el 21 de septiembre y llegará a salas de cine en 15 estados de la República Mexicana. No te pierdas la premier en Morelos y la oportunidad de conversar con el director y la actriz protagónica.

Conéct@te:

Instagram: @porfavornomeabandones

Facebook: /porfavornomeabandones







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube