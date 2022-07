Jóvenes engalanan el Teatro Ocampo con muestra anual de danza

Alumnos de la escuela de danza Benjamín León y Cía. Arte Escénico presentaron su aprendizaje durante el ciclo escolar, en una Muestra Anual realizada en el Teatro Ocampo, con números de danza clásica, contemporánea y urbana.

La escuela está dirigida por el bailarín, coreógrafo y maestro Benjamín León, quien cuenta con una trayectoria de más de 15 años en la danza, impulsando el talento de niños y jóvenes en Morelos.

"En el proyecto que tengo de Benjamín León y Cía. Arte Escénico, está la escuela de danza, en la que impartimos clases para niños y jóvenes desde los cuatro años en adelante, dividiendo las clases en Danza clásica, Danza contemporánea y Danza urbana, comenzando el ciclo escolar en agosto y culminando en junio", expresó Benjamín León.

Actualmente, la escuela cuenta con aproximadamente 11 grupos, divididos en los más pequeños de 4 a 6 años de Pre Ballet y Danza Urbana; de 7 a 12 años es el grupo infantil y de 13 en adelante, el grupo juvenil; cada uno en los niveles básico, intermedio y avanzado.

La preparación de los alumnos se da durante todo el ciclo, y al final se hace la muestra coreografía de cada disciplina, donde conforme lo aprendido en el año, el alumno presenta estas coreografías hechas por los maestros.

Durante la Muestra Anual se presentaron 15 coreografías de ballet, danza contemporánea y danza urbana, montadas por los maestros: Benjamín León, Delia Siqueiros, Gerardo Sánchez, Hugo Molina, Gina Ancona, Julio César Gutiérrez, Klaudia González, Laura García, Emiliano Solís y Sabrina Gutiérrez.

"A la muestra asistieron poco más de 600 personas entre familiares y personas que gustan de la Danza. Se contó también con la participación de la Compañía Juvenil conformada por jóvenes que desde hace años, y tienen un nivel más avanzado; los integrantes tienen la inquietud de ser bailarines profesionales, y la compañía es una plataforma hacia lo profesional".

Para Benjamín León es fundamental brindarle la oportunidad a los alumnos de presentarse en escenarios de renombre como lo es el emblemático Teatro Ocampo.

"Es importante que no sólo tomen las clases y que aprendan técnicas y varios conceptos para conocer su cuerpo y moverse, sino también concluir esta enseñanza con algo muy importante, como lo es la experiencia escénica y que lo vivan al final del ciclo para que tengan el cierre indicado que conllevan a engranar estas herramientas".

La escuela lleva tres años formando a niños y jóvenes en el arte de la Danza, y pese a la pandemia, han logrado continuar, adaptándose a las nuevas normalidades.

"Logramos sobrevivir a la pandemia, en un principio estuvimos con clases en línea durante varios meses, y después regresamos a presencial con las medidas necesarias. Y en la actualidad tenemos aproximadamente 70 alumnos".

Asimismo, señaló que entre los objetivos de la escuela está la enseñanza de la técnica de la Danza en sus diferentes disciplinas, pero también brindar las herramientas y conocimientos a los alumnos, para ayudarles en su desarrollo personal e integral.

"En 15 años de experiencia he bailado y estudiado la carrera, me parece muy importante impulsar a los jóvenes y a los niños cuando tienen esta necesidad artística de estudiar danza. Pienso que aún hay mucho tabú con la danza en que si es o no una profesión, pero siempre hay un despertar y necesidad en estos jóvenes y estoy en esa disponibilidad de dar las herramientas que más se puedan, inspirarlos y apoyarlos si quieren estudiar esta profesión".

Las inscripciones de la escuela de danza al nuevo ciclo escolar serán a finales de agosto iniciando clases el día 29.

Conéct@te:

Facebook: Benjamín León & Cía. ARTE Escénico

Instagram: @benjaminleon.cia_arte.escenico







