José Antonio Platas rompe con lo tradicional en "Varia invención"

El artista José Antonio Platas inauguró su exposición de gráfica "Varía invención" en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic). En esta muestra, el artista juega con distintos materiales con la idea de hacer gráfica sin ediciones, sino utilizar una placa para distintas obras e incorporar otros elementos, y así romper con la gráfica tradicional.

Mientras la exposición permanece en el Mucic, durante los sábados de febrero a abril, el artista impartirá el taller de grabado en relieve.

En el texto de sala el artista menciona: “Existen tantos procesos creativos en las artes visuales como artistas hay, en mi caso siempre hago un juego entre elementos temáticos, estéticos y técnico-formales”, justamente esa mezcla resulta en las obras que podemos ver en esta muestra.

“Se llama ‘Varia invención’ precisamente por el planteamiento que he desarrollado desde el 2015 a la fecha; cuyo objetivo es romper con la idea de hacer de la gráfica copias y ediciones originales múltiples. Más allá de sacar varios impresos de la misma imagen, es utilizar la placa matriz para crear distintas imágenes, combinándolas con otros grabados, pintura, dibujo y stencil insdutrial o manual”, expresó José Antonio Platas.

Su idea en esta exposición es hacer esa mezcolanza y a partir de ella y los procesos técnicos, presentar ambientes urbanos, tanto con personajes que básicamente encontramos casi en cualquier lado y con los entornos y ambientes que les rodean.

Las obras que presenta fueron realizadas entre el 2019 y 2022, y en ella plasma imágenes de ciclistas, músicos callejeros, personas que van caminando o que están arreglan la calle, combinadas con texturas y colores propios de zonas urbanas.

“Vemos a personas en la vida cotidiana y a su alrededor paredes deterioradas, cambios de tonos, manchas, pintas y graffiti que resultan escandalosos a la vista, en cuestión de la vibración del color. La idea principal es combinar el color y las texturas de las paredes con los personajes de la ciudad y crear una atmosfera urbana”.

Durante la inauguración, Juan contreras, director del Instituto de Cultura de Cuernavaca, le dio la bienvenida al público a la primera exposición del año que se presenta en el Mucic. Presentó al artista y habló sobre el taller que se impartirá, el cual tiene el objetivo de atender ese asunto de enseñar la técnica y que el maestro Platas pueda dejar esa huella entre los alumnos.

“El taller será sobre grabado en relieve, se impartirá los sábados de febrero marzo y abril de 11:00 a 14:30 horas. En él se verán distintos procesos técnicos para la talla en madera y para la impresión. Está dirigido al público en general, tantas personas que quieran aprender desde cero y para aquellos artistas con experiencia que quieran desarrollar específicamente ciertos procesos”.

Para más información y detalles sobre el taller, favor de comunicarse al teléfono 5522410150 con el maestro Platas.

El artista cuenta con una amplia trayectoria en las artes plásticas y en la gestión y promoción cultural, con gran reconocimiento a nivel nacional e internacional.

“Llevo algunos años en la plástica, inicié mi proceso de formación en La Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado ‘La Esmeralda’, y a partir de ahí desde 1985 me he desenvuelto tanto en exposiciones como en magisterio, he impartido cursos y talleres; y me he desempeñado en la gestión y promoción cultural durante varios años tanto en el INBA como en INAH, porque me interesa mucho promover el trabajo propio y el de los colegas”.

José Antonio Platas ha expuesto en casas de cultura y museos de CDMX, Morelos y gran parte de la República Mexicana. Asimismo, en países como Alemania y España, con muestras individuales y colectivas.

Visita la exposición “Varia invención” en el Mucic de martes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábado y domingo de 10:00 a 15:00 horas. La muestra permanecerá hasta mediados de abril.