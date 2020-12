Jorge Chuchí obtiene Premio Naguib

La película mexicana “50 o dos ballenas se encuentran en la playa” del director Jorge Cuchí cerró este año con broche de oro al obtener el Premio Naguib Mahfouz Award for Best Screenplay en el Festival Internacional de Cine de El Cairo y el Premio del Jurado Just Films en el Festival Tallinn Black Nights en Estonia; demostrando que la pandemia no ha sido impedimento para seguir realizando producciones de calidad que representan a México a nivel mundial.

“50 o dos ballenas se encuentran en la playa”, es la ópera prima de Jorge Cuchí, y está protagonizada por José Antonio Toledano y Karla Coronado; producida por Hari Sama y Verónica Valadez P. bajo el sello de Catatonia Cine.

La cinta retrata la historia de Félix y Elisa, de 17 años, quienes se conocen jugando el Juego de la Ballena Azul, se enamoran y deciden enfrentar juntos el último reto de este terrible juego, suicidarse.

En marzo pasado, en el marco del Festival Recontres de Cine Latino Toulouse en Francia la cinta de Jorge Cuchí obtuvo dos de los principales reconocimientos el Premio Especial Ciné+ en Construcción y el Premio Films in Progress Toulouse. De los 205 largometrajes inscritos de 18 países “50 o dos ballenas se encuentran en la playa” resultó la ganadora. Estos premios impulsan la iniciativa de fomentar el encuentro, la interacción y el diálogo entre profesionales del cine latinoamericano y europeo, impulsando la diversidad y el talento de cineastas independientes y así apoyar la producción de cine latinoamericano.

En septiembre, la película tuvo su estreno mundial en el 77 Festival Internacional de Cine de Venecia, dentro de la 35 Edición de la Semana Internacional de la Crítica de Venecia, donde compitió con grandes películas como “Ghosts” de Azra Deniz, "Thou shalt not hate” de Mauro Mancini, “Bad roads” de Natalya Vorozhbit y “The flood won´t come” de Marat Sargsyan.

En noviembre participó en el Festival Tallinn Black Nights en Estonia donde ganó el Premio del Jurado Just Films y finalmente en este mes participó en el Festival Internacional de Cine de El Cairo, donde ganó el Premio Naguib Mahfouz Award for Best Screenplay.

El filme está protagonizado por José Antonio Toledano y Karla Coronado