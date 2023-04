Iza Mendoza presenta su exposición gráfica 'Realidades Aparentes'

La artista morelense Iza Mendoza inauguró su exposición "Realidades Aparentes" (Ficciones gráficas y verdades femeninas) en la galería Espacio IV del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano (MMAC), muestra en la que retoma la sexualidad a través del cuerpo femenino como manifestación de símbolos de identidad.

Cabe destacar que esta exposición surge como resultado del programa de Jóvenes Creadores del PECDA Morelos 2022.

"Es una serie de linóleos en la que plasmo un imaginario propio, tomando elementos de la cultura Mexica como las deidades prehispánicas que me interesan mucho, y también algunos elementos de la cultura Japonesa que me ha llamado la atención como campo de estudio", expresó Iza Mendoza.

El objetivo de este proyecto es producir imágenes que incorporen la perspectiva de género y la emancipación, para elaborar nuevos contenidos que permitan mejorar el desarrollo social y cultural. A través de escenas derivadas de un imaginario propio se pretende cuestionar los estereotipos de inequidad, para suscitar una herramienta visual de difusión al aplicar las cualidades múltiples y asequibles de la gráfica.

"Me gusta plasmar estas imágenes con cuerpos femeninos porque la temática va mucho el empoderamiento femenino, la perspectiva de género, y temas que quizás no se desarrollan tan fácilmente, como sería los micromachismos y algunos sectores de los que no se habla abiertamente, como el abuso infantil; y sin ser tan explícito, la intención es formar todas estas imágenes que tengan estas insinuaciones y crear un sentido de protesta".

La exposición está integrada por ocho piezas realizadas en la técnica de linóleo con medidas de 50x50 cm, la artista menciona que tardó aproximadamente entre cuatro y cinco semanas en la realización de cada una de las piezas.

Con esta exposición, Iza Mendoza destaca que es de suma importancia abordar temáticas dónde las mujeres puedan sentirse identificadas para fomentar su inclusión en disciplinas y espacios, los cuales destacan por una presencia mayoritariamente masculina para así suscitar el empoderamiento de las mujeres que decidan emplear el grabado como su medio de creación, y que la creación artística de mujeres grabadoras pueda prevalecer y sea reconocida.

"Los museos son para todos y es importante que se activen estos espacios y que se de la oportunidad a los artistas morelenses de habitarlos, precisamente ese es uno de los objetivos de este programa del PECDA. Ojalá visiten el museo y disfruten la exposición".

La muestra "Realidades Aparentes" permanecerá en el MMAC hasta mediados de julio, visítala de martes a domingo de 11:00 a 18:00 horas, entrada libre. Además, consulta las redes sociales para ver las fechas de visitas guiadas con la artista.

Acerca de la artista:

Iza Mendoza es una artista visual egresada de la Licenciatura en Artes Visuales, y que ha enfocado su trabajo a las artes gráficas. En su obra recurre a la representación de la sexualidad a través del cuerpo femenino haciendo de sus personajes símbolos de fertilidad y fuerza intrínseca.

Por medio de alegorías y ficciones, Iza Mendoza propone escenas que pretenden cuestionar los estereotipos de la inequidad y discriminación de género que atañen a las mujeres, en las cuales sus personajes se manifiestan como símbolos de identidad y empoderamiento.

Instagram: @iza.mendoza9

Facebook: /isa.mendoza.engraving







