Inauguran la exposición 'Deseo y Delirio' en Cuernavaca

El artista J. Antonio López inauguró su exposición individual "Deseo y Delirio" en el Museo de Arte Erótico de Cuernavaca (MAEC). Esta muestra, está integrada por una serie de gráfica e ilustración que tiene el objetivo de llevar ese deseo de exhibicionismo de la sociedad actual al terreno de lo estético y artístico.

Durante la inauguración, el artista estuvo acompañado por Pilar Hinojosa, Karla Aguilar y Juan Machín, co fundadores y co directores del MAEC, así como amigos y familiares.

El artista comienza el texto de sala con la frase "Todo en la vida trata sobre el sexo. Excepto el sexo, el sexo trata sobre el poder", de Oscar Wilde.

Asimismo, nos dice que, desde tiempos inmemorables, el ser humano ha tenido una fascinación por la imagen del cuerpo desnudo, en especial el femenino, un voyerismo instintivo por estas figuras que algunas veces conllevan a la obsesión de quienes los admiran.

"En una época tan cargada de erotismo como la que se vive en la actualidad, donde este tipo de contenidos puede apreciarse en distintos formatos ya sean en la publicidad u otros medios de entretenimiento como son el cine, las series de tv, videojuegos y con la aparición del internet y el surgimiento de las redes sociales, y con las constantes mejoras en las cámaras de los celulares y teléfonos inteligentes que han elevado a estos objetos de uso común a competir con los medios de producción profesional, han transformado al espectador común en alguien capaz de crear su propio contenido y capaz de llegar a cualquier rincón del mundo que esté conectado a un red en ese momento", expresa J. Antonio López.

Cortesía | Juan Machín

Con esta exposición, el artista quiere llevar ese deseo de exhibicionismo de la sociedad actual al terreno de lo estético y artístico. Considera que el deseo cuando es reprimido o aprisionado provoca que este mismo se desborde arrastrando con ello a los oscuros parajes del delirio y la obsesión.

"Las piezas juegan con la idea de qué tanto está permitido mostrar sin caer en el terreno de lo vulgar, hasta dónde termina lo libidinalmente sano y en qué punto comienza el camino de lo perverso".

En la exposición, el artista presenta 30 piezas de pequeño y mediano formato con figuras femeninas y masculinas cargadas de erotismo.

"El arte debe ser provocativo, cautivante, inquietante, reflexivo, estético, que perturbe, que impacte. No me sirve la idea de un arte que no cuestione las cosas, que no analice a la sociedad, que no incomode a la política. Un arte que devele el pasado y que busque entender el presente, que en cada pieza busque renovarse así mismo sin importar cuantas veces falle en el intento. Que se sirva de la imagen para existir y que la transforme en el proceso, un arte que interactúe con el espectador y que despierte su curiosidad, que invite al razonamiento. Un arte que haga del creador un agente activo dentro de la sociedad".

Acerca del artista:

José Antonio González López, es egresado de la Licenciatura en Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con espacialidad en Nuevos Medios.

Trabaja en diferentes disciplinas como la pintura, la ilustración y la gráfica. Se sirve de las plataformas digitales para crear discursos que cuestionen la pertinencia de la objetualidad contra lo virtualidad.

Las temáticas de su obra son: la producción de imágenes en torno a los cuerpos, la política y la vida social a través de las plataformas digitales.

Cortesía | Juan Machín

Ha expuesto en el IFAL, Casa de Francia y participado en talleres de arte dentro y fuera del estado Morelos. Actualmente desarrolla un proyecto que combina la grafica y la realidad aumentada en el Diplomado en Proyectos Artísticos de la UAEM.

La exposición "Deseo y Delirio" permanecerá en el MAEC hasta el 27 de mayo, para visitarla se requiere previa cita a través de las redes sociales del museo.

Y la dinámica para ganar un dibujo o fotografía del acervo del museo, es visitar la exposición y recrear alguna de las obras de esta muestra.

