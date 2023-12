Homenaje a Carlos Santana llega al Teatro Ocampo

La agrupación morelense Sacrfice Band ya está lista para darlo todo en el escenario y rendir tributo a Carlos Santana en el próximo concierto Homenaje a Santana, que se realizará el 15 de diciembre a las 19:00 horas en el Teatro Ocampo. Boletos ya a la venta.

Sacrifice Band es una agrupación que surge hace aproximadamente ocho años, especialmente para rendir tributo a Carlos Santana, y está integrada por René Coronado, Mario Loske, Erika Araoz, Leonardo García, Sergio Sánchez y David Caspeta.

“La agrupación Sacrifice Band se deriva del proyecto musical Salamandra, que está integrada por varios amigos que nos reunimos para tocar, y en algún momento, hace ocho años, decidimos formar Sacrifice especialmente para brindar un homenaje a Santana interpretando su amplio repertorio, y hoy lo retomamos para este gran concierto”, expresó Mario Loske, segunda guitarra.

Destacó que están muy emocionados y listos para deleitar al público con una gran noche musical, brindando un recorrido por los grandes éxitos de Carlos Santana, yendo desde su participación en el Festival Woodstock hasta lo más reciente.

“Vamos a interpretar sus clásicos de una forma muy original, combinando con voz femenina y masculina. Este concierto es un gran reto para nosotros, no es fácil realmente tocar la música de Santana, y sobre todo hacer un tributo que sea digno para el maestro, pero ya estamos listos para brindar un concierto único, y sobre todo en un recinto tan importante y bonito como lo es el Teatro Ocampo”.

Mario Loske compartió que entre sus canciones favoritas de Santana están, “Evil Ways”, “Soul Sacrifice” y “The game of love”, porque son muy icónicas en la trayectoria del maestro, y por supuesto no faltarán esa noche.

“Santana es un ícono, es un gran maestro de la guitarra, un mexicano que ha destacado a nivel internacional. Su música es para todas las edades, con Santana pasa un fenómeno interesante, que las nuevas generaciones no se han olvidado o reconocen su música escuchando incluso desde dos acordes, pueden ir con toda la familia estoy seguro que a todos les va a gustar”.

Los músicos se han presentado en diversos lugares de Puebla, Querétaro y por supuesto Morelos, y ahora con el Homenaje a Santana, pretenden llegar a todo Morelos y después continuar con una gira por otros estados de la República Mexicana.

Durante el concierto, habrá algunos detalles y sorpresas, como la participación de la bailarina Jheimy Sánchez en una de las canciones más icónicas del legendario guitarrista mexicano.

“La invitación surgió por mi amigo Alberto, me comentó que necesitaban una bailarina y yo acepté muy contenta, y estaré participando con una coreografía para la canción ‘Black Magic Woman’, que he preparado especialmente para esa noche”, mencionó Jheimy Sánchez.

La talentosa joven comenta que inició su carrera en la danza hace aproximadamente 20 años asistiendo a academias especiales y preparándose en distintos ritmos.

Las presentaciones musicales contarán con colaboración de la bailarina Jheimy Sánchez. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

“Empecé con el género urbano, de ahí me fui empleando al Jazz, Reggaetón y Ritmos Latinos. Posteriormente, cursé la Licenciatura en Danza en el Centro Morelense de las Artes (CMA) y de ahí he sido parte de varios grupos”.

En su amplia trayectoria, Jheimy se ha presentado en espacios como Teatro Ocampo, CMA, Centro Cultural Teopanzolco y Plaza de Armas y ahora será parte de este gran tributo especial.

“Sacrifice Band es un grupo increíble, y sin duda vivir la experiencia de cómo toca Santana y que ellos lo igualen es algo muy padre, que no se pueden perder, yo estoy muy emocionada de participar con ellos, y queremos ver a todo el público ahí disfrutando”.

El costo de los boletos es de:

Palco Preferente 1: 440 pesos

VIP: 269 pesos

Zona Discapacidad: 269 pesos

Palco Preferente 2: 220 pesos

Preferente 1: 192 pesos

Preferente 2: 110 pesos

Para adquirirlos, visita la página web de TaquillaCero en o en la taquilla del Teatro Ocampo de 09:00 a 17:00 horas.

Cabe recordar, que previo a la presentación de Sacrifice Band la agrupación Golden Beats interpretará temas de rock de los años, sesenta y setenta.

