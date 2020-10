Hace Horacio Un acto de Dios

Horacio Villalobos se encuentra muy feliz por volver al teatro con la obra “Un acto de Dios”, la cual tendrá una función única en el Teatro Xola de la Ciudad de México, el próximo 7 de noviembre a las 20:00 horas, combinando la modalidad presencial y virtual para compartir con el público.

“Estoy muy feliz de hacer la obra de manera presencial y virtual, va a ser algo muy padre que haremos desde el teatro Teatro Xola donde nació la obra; vamos a tener un equipo de televisión con cinco cámaras para que la gente viva la experiencia integral del teatro”, expresó Horacio Villalobos.

A través de la modalidad virtual, “Un acto de Dios” será vista no sólo en cualquier rincón de la República Mexicana, sino desde cualquier parte del mundo, el público podrá conectarse y reír con esta obra y las divertidas ocurrencias del protagonista.

“Es algo buenísimo porque hubo mucha gente que se quedó sin ver la obra cuando estuvimos en temporada y de gira, y lo sé por los mensajes que me envían en redes sociales. Al momento han comprado boletos en Italia, Alemania, Londres, Chile, Uruguay, Argentina y Estados Unidos, que es el público que me ha conocido a través de otros proyectos como ‘Dispara Margot Dispara’, ‘La Academia’, ‘Venga la Alegría’ y ‘Farándula 40’, entonces yo feliz de que se unan a esta divertida aventura”.

Esta obra original de David Javerbaum dirigida por Pilar Boliver es una comedia divertida y muy inteligente, donde Dios Todopoderoso utiliza al controvertido actor y conductor Horacio Villalobos, como vehículo para hacerse presente y darle a conocer a la humanidad, los misterios de la creación, sus nuevas leyes y resolver las dudas existenciales que todos tenemos.

“La premisa es que Dios baja a la tierra en una nueva venida del señor, donde llega para dar a conocer los nuevos 10 Mandamientos porque los 10 primeros no han servido, basta con ver cómo está el mundo; es como ese pretexto para hablar de política, farándula, deportes, del horror que somos los seres humanos, de cómo nos comportamos y también es muy interesante cómo el personaje de Dios va reflexionando a lo largo de la obra y al final deja en la gente el corazón lleno”.

A través de una historia con tintes políticos, religiosos y sociales, coronados con un humor ácido y una dosis de sátira, Villalobos presentará esta obra que arrancará las carcajadas del público.

“Estoy muy feliz de que la gente ría, porque lo que necesitamos en estos momentos es reír, con todo lo que está pasando, la pandemia, las muertes, la debacle económica y los problemas políticos, definitivamente nos hace falta reír y esta obra es ideal, porque es de pura risa y con una reflexión importante al final. Además hemos adaptado el guion y por supuesto en el contexto abordaremos el tema del Covid”.

Durante estos meses, Horacio continuó trabajando en proyectos como Venga la Alegría y Farándula 40, reconocido por su talento como conductor y polémico crítico del espectáculo que sin duda, se ha ganado el cariño del público. La pandemia también frenó la temporada de la obra “Los chicos de la banda”, por lo que ahora está muy emocionado de volver a los escenarios.

“Me siento como un niño con juguete nuevo. Hace un año que estaba estrenando 'Los chicos de la banda' no hubiera pensado que en octubre de 2020, iba a estar de haciendo nuevamente ‘Un acto de Dios’, las obras te elijen y sabía que esta no me iba a dejar, pero no pensé que tan pronto, lo cual es fantástico, estoy emocionado de volver a los escenarios y más con esta obra que adoro tanto”.

La obra se realizará de manera presencial con un aforo del 30 por ciento y en modalidad virtual, para esta última los accesos ya están disponibles a través de la plataforma de Ticketmaster Live y tienen un costo de $170 (más cargos).

“Con un boleto la puede ver toda la familia o un grupo de amigos, el costo es muy accesible y quiero recalcar que todo es para la gente que trabaja en el teatro conmigo y que se ha quedado sin ingreso, porque hay gente que se dedica únicamente al teatro y no tienen otra manera de llevar el pan a su casa; y esto lo hacemos de alguna manera para reactivar nuestra industria que está pasando un gran bache debido a Covid-19”, finalizó.