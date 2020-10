Estrena canción Sergio Almaguer

El cantautor Sergio Almaguer presentó su sencillo "Sabrás", primer corte de su EP "Nueva luna", el cual incluirá seis canciones en las que a través de sus letras busca compartir mensajes de empatía. Este material lo dará a conocer completo próximamente.

"La canción 'Sabrás' surge a partir de una vivencia propia, y quise escribirla para que conecte con el público, que se identifiquen con la letra y si ya les pasó les recuerde esa experiencia", expresó Sergio Almaguer.

Para realizar el videoclip oficial de este sencillo, fue algo complicado porque tenían diversas variantes del tema.

"El director y yo nos sentamos a aterrizar bien la idea y quise contar la historia tal cual fue, para que la gente lo vea y diga estas es la historia poner ese contexto y plasmar la imagen justa de lo que pasó".

La canción ha tenido una buena respuesta del público, a quienes les ha gustado mucho y se han expresado a través de las redes sociales con felicitaciones y compartiendo el tema.

Sergio comentó que a principios de noviembre lanzará el sencillo "Carmesí", una de sus canciones favoritas que ha realizado.

"De las canciones que he compuesto es una de mis favoritas, porque tiene un tinte muy rockero con una voz muy grave, pero también refleja un tema social muy interesante. Generalmente mis canciones tienen ese corte de anécdota y vivencia propia".

Durante el confinamiento, Sergio se ha dedicado a componer y a armar un plan de trabajo para lo que viene el próximo año.

"Me senté a platicar conmigo mismo y ver qué estoy haciendo bien y dar un mensaje a la gente a través de mis letras. En cada rama piensas que estás haciendo, y la música es una herramienta para bien o para mal y brindar un mensaje social".

Asimismo señaló que tiene una canción llamada "Estelar" donde refleja la temática de la violencia hacía las mujeres y hombres situación muy difícil que se vive hoy en día la sociedad.

"Es un discurso de apoyo a para aquellas personas que estén pasando por esta situación. Pero para quienes fomentan esa violencia hacia una persona, mi canto es una protesta. Son temas importantes en esta época y que la gente sepa que mi música será un apoyo siempre".

Como todo niño chiquito, en su infancia Sergio tenía el sueño de ser futbolista profesional, pero después la música atrapó su atención y lo ha llevado a transitar este camino.

"Me di cuenta que era muy malo en el fútbol, y un 10 de mayo pensamos en un regalo para mamá, uno de mis hermanos ya tocaba y nos dijo a mis primos y a mí que nos aprendieramos una canción para interpretarsela a las mamás. En ese momento empecé a tocar el bajo y me atrapó, hacer canciones que me gustaban o tocar temas propios con mis ideas; porque antes escribía poemas, mi libreta de la secundaria tenía más poemas que tareas, mi objetivo es dejar huella a través de la música".

Recientemente, Sergio Almaguer se sumó a una importante campaña para fomentar el uso del cubrebocas entre la sociedad, en estos tiempos tan complicados ante la pandemia.

