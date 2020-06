Escuelas patito de paramédicos y maestros merolicos

El Miércoles 24 de Junio se celebro el día Internacional del Paramédico, conocido en México como el día del Socorrista, recordemos que en nuestro país no existe la carrera académica con el nombre de paramédico, es Técnico en Urgencias Medicas (TUM) o

∝Técnico en Atención Medica Prehospitalaria (TAMP) y la reciente Licenciatura en Urgencias Médicas Pre hospitalarias; felicitamos a estos verdaderos técnicos y licenciados haciendo mención clara que la felicitación es a los verdaderos, ¿Por qué digo eso?, muchos de ellos no lo son, ya que fueron engañados en escuelas patito, pseudo escuelas de Paramédicos (Paramédico nombre no es el nombre correcto y si conocido de forma popular) que pululan en todo México ofreciendo estas carreras del área Prehospitalaria; Morelos no está libre de estas escuelas patito y de sus rapaces dueños, personas sin escrúpulos, que roba las ilusiones de gente bien intencionada que tiene un verdadero deseo e interés de superación personal y de ayudar prestando ese loable servicio a la población; con mala fortuna fueron seducidos por una publicidad elaborada con toda la mala intención, con alevosía y premeditación de enganchar a incautos, en esta publicidad ofrecen servicios bajo una mentira de hacerte en pocos meses Técnico en Urgencias Medicas o Técnico en Atención Prehospitalaria con un supuesto temario que te hará ser el mejor; sus instructores normalmente son merolicos, presumen un extenso curriculum conseguido en la Plaza Santo Domingo de CDMX o expedidos por otro colegio o Instituto Patito cua-cua y de la Universidad de Wan Chingown; estos maistros crearon a través del tiempo una imagen basada en historias peliculescas que son solo imaginación y mentiras, si pones atención te das cuenta que no tienen la pedagogía de enseñanza y en muchas ocasiones tienen un bajo nivel académico y cultural, ya que no están certificados para ello, y lo más lamentable y grave de esta situación es que hacen mal uso de un documento expedido con un registro de la Secretaria del Trabajo Y Previsión Social que les fue otorgado por esta autoridad con buena fe y dentro del marco de la ley, pero estas ratas de dos patas defraudadoras a engaños y mentiras hacen creer a sus aspirantes y estudiantes que este documento lo es todo para que puedan ejercer esa noble e importante carrera técnica, mienten al decir que puedes seguir estudiando una Licenciatura, etc., con ese documento, esto es una burda y total mentira, este documento tiene otra buena función, ES UNA CONSTANCIA DE COMPETENCIAS LABORALES o HABILIDES, también conocido como DC-3,es el documento con el cual el trabajador acredita haber llevado y aprobado un curso de capacitación, según lo establecido en los Artículos 153-V y 153-T de la Ley Federal del Trabajo ( para más informes consultar página Oficialhttp://www.stps.g un exob.mx/gobmx/masinmafo/STPS_04_002.html), con este documento intentan ampararse, lo llegan a expedir con el título de Técnico (TUM, TAMP) o como tipo certificado de carreras de nivel Profesional Técnico, Técnico superior y hasta se lo extienden a uno que otro incauto como Licenciatura o carreras con nombres extraordinarios, de alto impacto comercial.

A estas escuelitas les ponen nombres comerciales pomposos y llamativos, ofrecen en ellas diversos cursos con nombres espectaculares del tipo policial, militar y de cuerpos especiales de rescate; en muchas ocasiones se colocan bajo el cobijo de instalaciones prestadas de escuelas Gubernamentales Estatales o Federales haciendo parecer que son parte de ellas, engañando a los Directivos de estas con los mismos métodos, en muchas ocasiones la hacen de todólogos o todólogas en sus mismas escuelas: Empresarios, Maistros, Secretarias, hacen circo, maroma y teatro para engatusar a la gente, no tienen la infraestructura verdadera para ejercer un negocio del tipo de formación académica, recuerda que son merolicos más que maestros o maestras.

Esto mismo sucede cuando ofrecen las carreras de Enfermería, Protección Civil y Bomberil; es común encontrar este mismo modus vivendi y operandi de estos defraudadores, de hecho muchos de ellos también ofrecen estas carreras y cursos, recuerden que su amplio Curriculum (apócrifo) se los permite, están llenos de Diplomas y de Certificados pero con poca o nula experiencia práctica, todo el tiempo están cazando estudios diversos para obtener esas diplomas y certificaciones pues es con ello que intentan dar pantalla y cubrir su nefasta escuelita. Su hambre de querer surgir como los mejores en estas aéreas crean estas carreras u otras escueluchas, esa ambición de sacar dinero a como dé lugar los hace conseguir también a paleros para que los ayuden en su actuación, embaucan a mujeres con algo de atractivo físico o a uno que otro incauto y soberanamente tonto que les de dinero bajo la promesa de ser socios, los hacen deshacerse de sus cosas para invertir en estos negocios, pobres incautos no se dan cuenta de que son utilizados, engañados y nunca verán de retorno un peso, solo son una pieza más en el lúgubre juego de estas personas; incitan a sus alumnos a poner sus escuelas bajo el esquema de franquicias que ellos les proporcionan, es otra forma de crecimiento de ellos; ¿conoces alguna escuela así?, denúnciala, te han ofrecido un trabajo en una escuela de este tipo o participar en una sociedad comercial de estas, piénsalo, serás cómplice si lo aceptas.

¿Qué dicen los Expertos?

Realizamos las siguientes entrevistas para pedir la opinión en el tema.

Brigada Morelos

Gerardo Reyes Ramos. Director Nacional de Brigada Morelos, cuenta con amplios estudios y diversas especialidades en Protección Civil y tiene experiencia práctica en esa área, nos comenta en la entrevista que le realizamos que en esta época de clausuras de escuelas ven atractiva los padres de familia y egresados los estudios de una carrera técnica y ven factible estudiar TUM o TAMP, hay muchas escuelas patito que ofrecen en un año y medio una carrera de este tipo, enseñando lo básico, en la práctica me he topado con personal que llegan a las emergencias y no saben qué hacer o en lugar de ayudar estorban porque desconocen que es el Sistema de Comando de Incidentes, por que tomaron cursos o talleres de 120hrs y ya quieren participar en emergencias directamente, muchas escuelas no tienen instructores calificados y certificados y juegan sucio en esta área de la educación, hay escuelas que cobran colegiaturas muy bajas y su nivel académico no es bueno, el Director Nacional de Brigada Morelos hace un llamado a la población que tenga el deseo de estudiar estas carreras que se presenten en las instalaciones de las escuelas y pidan los registros pertinentes de la SEP, como lo es un REVOE, que revisen la documentación de la escuela antes de inscribirse.

Juan Carlos Monroy Director de EMT Capacitación, nos explica de forma clara ¿cómo podemos detectar un pseudo Centro de Capacitación y Evaluación?; esta es una modalidad avalada por la Secretaria de Educación Pública (SEP), que es muy común en el área académica Prehospitalaria, En Protección Civil y Bomberil, en primera instancia te percatas que todo está mal cuando contactas a un representante de este Centro para Inscribirte y no te dio un Plan de Estudio donde se especifiquen los objetivos y temas con los que se cumplirá un numero de registro ante RED CONOCER para poder expedir certificaciones con aval ante la SEP, date a la tarea de investigar en Facebook la reputación de este Centro, busca si hay una queja, cuántos alumnos han egresado aproximadamente de él, cuantos alumnos y ex alumnos dan seguimiento y participación a publicaciones y eventos que realizan, ¿lo recomiendan?, pide evidencias de las certificaciones de ex alumnos, nosotros en este punto hasta lo publicamos por FB, revisa que el temario corresponda con lo que estas estudiando y no te metan cosas raras, (*todo l anterior es aplicable para las escuelas o colegios que mencionamos anteriormente); si estas estudiando una de las carreras técnicas mencionadas revisa que no metan medicina Táctica y otras cosas que no corresponden. Bastantes pseudo centros cobran bajas colegiaturas ($500.00, $1,000.00) pero al finalizar te dan el zarpazo y te cobran la certificación y lo peor, casi al doble de su costo normal, pregunta desde un inicio si está incluida la certificación en las colegiaturas, el engaño en un costo alto en la certificación esta también en hacer que sus alumnos no se certifiquen y después les venderán cursos extras de nivelaciones para cuadrarlos con la certificación. Cuantos TUM y TAMP están dando servicios en ambulancia violando las Normas mexicanas. EMT Capacitación es de los mejores centros de capacitación y evaluación del país, cuentan con 15 años d experiencia comprobada, tienen la infraestructura correcta, semillero de profesionales en el área Prehospitalaria, combate y prevención del fuego, primeros auxilios, han capacitado al mejor nivel a diez mil personas en su trayectoria. Requieres más información de este tipo obtenla de forma gratuita en https://www.facebook.com/EMT.Capacitacion/ tel.5619044268, estamos las OSC’S y ONG’S de Morelos en trámites para traer beneficios a nuestro estado en coordinación con ellos.

Cmdte. Oscar Aranda Palacios. Brigada de Radio Comunicación de Protección Civil, tiene en su haber una gran trayectoria formando Brigadas en las diversas aéreas de la Protección Civil, así mismo con un amplio conocimiento académico en las mismas, en esta pandemia y confinamiento arrojo una ola de capacitación online, el nos habla sobre este punto, ya que las escuelas patito cua-cua y sus maistros merolicos comienzan a incursionar en esta modalidad.

Lo ideal es que las escuelas al ofrecer esta modalidad tengan en primera de instructores preparados en el manejo del internet, tener de preferencia las certificaciones de CONOCER en la SEP en la Norma técnica de diseño de cursos de capacitación para ser impartidos mediante internet con Código NUGCH003.01, segundo el instructor tiene que estar atento a la participación del alumno ya que muchos hacen únicamente pase de lista y apagan las cámaras, tener en cuenta que esta modalidad es buena, pero no sustituye la capacitación presencial, la teoría se puede dar en su gran mayoría por internet y la práctica y ejercicios de lo aprendido teóricamente tendrá que ser de preferencia presencial bajo supervisión profesional, comprender la diferencia existente entre la documentación que se entregue en estas capacitaciones y el valor académico del mismo, normalmente se entregan constancias de participación, la tercera es revisar la institución, academia, etc., que la extiende o respalda dicha capacitación, así como el historial académico y laboral del instructor o agente capacitador que la impartirá, de preferencia buscar capacitaciones con registros en dependencias del gobierno mexicano, pues tienen un mejor valor oficial, las demás te darán soporte de valor curricular, que el temario de los cursos corresponda con el plan del misma capacitación. Tel.Inf. 5587695151

Entrevista con algunas autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas que dan prácticamente un resumen: Revisar los registros ante la Universidad si es nivel Licenciatura, si es escuela o colegio revisar si cuenta con la incorporación como tal ante la SEP y que tenga la correspondiente matricula de la carrera, en el caso de Centro de evaluación y Certificación tendrá su registro ante la SEP en el sistema CONOCER y su REVOE (Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios), revisar que el curso que te entreguen con un documento con registros en la Secretaria del Trabajo y Previsión Social tengan el nombre del curso registrado, entender las diferencias académicas que existen entre una Licenciatura o carrera con registros y matriculas ante una Universidad, una escuela o colegio con registros y matricula de la SEP (como escuela y con matricula de la carrera), como centro de Capacitación y Evaluación en el Sistema CONOCER de la SEP su registro REVOE y por ultimo como centro de capacitación para trabajadores y el registro de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, en este es donde se presta a que hagan mal uso de este documento, comprender su valor oficial y académico del documento que te entreguen en cada una de estas modalidades de estudio, recuerda que no porque tengan el anuncio y se publiciten como escuelas significa que verdaderamente lo sean, no por que tengan su registro en el SAT y Hacienda como escuela significa que académicamente lo sean, si te dicen que tienen convenio de colaboración o respaldo con otras instituciones que son las que te entregaran el documento oficial al termino de tus estudios, pide ese convenio en un documento oficial y con registro y valor por las autoridades competentes, pude ser un contrato comercial con registro notarial, etc.

La tendencia actual por todo lo que se está viviendo del COVID 19, los temas de salud, Prehospitalarios y Protección Civil tienen buen porvenir como carreras, es por eso que estos vivales querrán extender sus tentáculos en diversos municipios de Morelos o fuera de el, para colocar sus negocios.

Existen Asociaciones Civiles y Fundaciones que dentro de sus objetos sociales manejan lo relacionado a la Protección Civil, a la Salud, Rehabilitación y Capacitación por nombrar algunos e imparten cursos de temas Prehospitalarios y en ocasiones recurren al apoyo de servicios que prestan escuelas de las que hacemos mención.

La Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de Morelos y la Red Ciudadana Para La Transformación hacen un llamado a las autoridades de la Secretaria de Educación Pública para dar revisión y supervisión a este tipo de escuelas ¿o les tiembla la manita?, y Protección Civil les eche un ojito, no pizpireto y si de águila supervisora, por su parte la Secretaria del Trabajo Y Previsión Social que no sea ñoña y se ponga viva, le están comiendo el mandado y ese DC-3 que es bueno y muy necesario dando el uso correcto por el cual fue creado, no se convierta en instrumento y herramienta de malandrines, defraudadores y sobre todo con ese documento no generen cuevas de Ali baba, perdón, quise decir escuelas, digo pseudo escuelas; metan a cintura a esta escoria de la sociedad, desprestigian a las escuelas que trabajan correctamente, les quitan el trabajo y sobre todo fabrican al vapor a personal Pre hospitalario de pésima calidad que se pondrán en peligro al ejercer este trabajo (si es que encuentran) y a terceras personas, ¿hay que pensarle antes de recibir el apoyo de algún TUM o TAMP?, hasta cuándo nuestras autoridades aran regulaciones en las carreras técnicas prehospitalarias, un llamado a los empresarios que rentan ambulancias, cubren eventos con personal de este tipo que revisen muy bien la documentación de las personas que contraten, los hospitales que revisen la documentación de las escuelas que les piden hagan sus servicios sociales o practicas de sus alumnos, entre todos unidos podemos lograr acabar con esta plaga, propietarios y directivos que estén en regla pongan su granito de arena y no presten sus registros ni hagan tratos con este tipo de personas. Dejamos el chaleco tirado sobre el piso, quien lo quiera recoger y poner es suyo, y seguramente a muchos les quedara a la medida.