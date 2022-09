El Primavera Sound llega a Los Ángeles

Lorde, Nine Inch Nails y Arctic Monkeys serán los tres cabezas de cartel de la primera edición del festival Primavera Sound Los Ángeles, que se llevará a cabo del 16 al 18 de septiembre en dicha ciudad.

Los planes de expansión del festival que nació hace dos décadas en Barcelona, comenzaron en 2019, aunque gracias a la pandemia será hasta este 2022 que se concretará la idea de realizar esta fiesta musical que tendrá lugar en el L.A. State Historic State Park, donde se presentarán más de 60 artistas cuidadosamente seleccionados.

“El Primavera Sound más remoto de todos los celebrados hasta hoy, aterrizará muy cerca de la frontera con vuestro país, con sus inconfundibles señas de identidad, pero también con toda la intención de integrarse a la escena cultural de la región”, informaron los organizadores en un comunicado dirigido al público mexicano.

Es por ello que, además de actos tan reputados como James Blake, Cigarettes After Sex, Khruangbin y King Krule, los asistentes a esta celebración de tres días podrán ver en directo a leyendas de la música como Kim Gordon, Low y Stereolab, además de nuevas promesas como Fontaines D.C. y Amyl and the Sniffers.

Alfonso Lanza, codirector del festival, dijo a El Sol de México que Los Ángeles era una ciudad muy importante para ellos como organizadores, no sólo porque es una de las ciudades más importantes en lo que se refiere a la música, sino porque en las ediciones anteriores del festival en España han registrado una importante presencia de ciudadanos norteamericanos, principalmente de la Costa Oeste, además de una cantidad importante de visitantes latinoamericanos.

En cuanto a la curaduría del cartel, que se completa con una delegación de músicos latinos entre los que se encuentran Little Jesus, Arca, Buscabulla, Divino Niño, Paloma Mami y El Mató a un Policía Motorizado, el codirector del festival asegura que el lineup se hizo siguiendo los mismos principios de sus ediciones previas:

“Siempre hemos intentado hacer los festivales de la manera en que nosotros entendemos la música, siempre tratando de arriesgar en los carteles y de ir un poco más por delante (...) Tratamos de hacer la diferencia en la parte del cartel y estamos muy orgullosos del lineup que hemos armado”.

Cuestionado sobre si este festival pudiera llegar a cubrir el nicho que dejó libre el festival Coachella, que pasó de tener un cartel propositivo a uno más mainstream, asegura:

“A nosotros durante muchos años se nos ha comparado mucho con Coachella, que es un festival que respetamos muchísimo, a pesar de que no hemos sido tan similares (...) pero creo que sí. Nosotros siempre decimos que el Primavera Sound es un festival de minorías, un festival para gente muy fan de la música y muy melómana”.

Alfonso se dice consciente de que el mercado norteamericano es muy competitivo, especialmente en ciudades como Los Ángeles, pero destaca que tienen toda la confianza de que esta será una edición exitosa.

